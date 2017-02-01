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Philip Glass'ın Son Eseri 11. Senfoni 45. İstanbul Müzik Festivali’nde

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Philip Glass'ın Son Eseri 11. Senfoni 45. İstanbul Müzik Festivali’nde
İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’NİN ORTAK SİPARİŞİ PHILIP GLASS’IN SON ESERİ 11. SENFONİ’NİN DÜNYA PRÖMİYERİ DÜN AKŞAM CARNEGIE HALL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

11. SENFONİ, HAZİRAN AYINDA 45. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’NDE SESLENDİRİLECEK

İstanbul Müzik Festivali, 2011 yılından bu yana, sanatsal üretime ve çağdaş müzik repertuvarının genişlemesine katkıda bulunmak amacıyla verdiği eser siparişlerine 45. yaşını kutlayacağı 2017’de bir yenisi daha ekliyor. İstanbul Müzik Festivali’nin Bruckner-Linz Orkestrası, Liverpool Kraliyet Orkestrası ve Queensland Senfoni Orkestrası’yla ortak siparişi, Philip Glass’ın 11. Senfoni’sinin Türkiye prömiyeri Haziran ayında festival kapsamında gerçekleştirilecek. 

Her kuşaktan dinleyiciye hitap etmeyi başaran, yaşayan en ünlü klasik müzik bestecilerinden Philip Glass’ın son eseri 11. Senfoni’nin dünya prömiyeri, sanatçının 80. yaşını kutladığı 31 Ocak Salı akşamı New York’taki Carnegie Hall’da gerçekleştirildi. Philip Glass’ın katılımıyla düzenlenen gecede eseri, topluluğun Müzik Direktörü şef Dennis Russell Davies yönetimindeki Bruckner-Linz Orkestrası seslendirdi. 

Carnegie Hall’daki dünya prömiyerinin ardından eserin Avrupa prömiyeri 12 Haziran’da Linz’te, Türkiye prömiyeri ise, 45. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 16 Haziran Cuma akşamı Borusan Holding sponsorluğunda Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında, Philip Glass’ın son eseri 11. Senfoni’yi Sascha Goetzel yönetimindeki İstanbul Müzik Festivali Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yorumlayacak. Philip Glass’a adanacak gecede bestecinin Keman ve Viyolonsel İçin İkili Konçertosu’nu ise solistler Mari Samuelsen ile Håkon Samuelsen Türkiye’de ilk kez seslendirecek. 

2017 yılında 80. yaşını kutlayan Philip Glass, bestelediği operalar, senfoniler ve oda müziği eserlerinin yanı sıra Allen Ginsberg’den Woody Allen’a, Paul Simon’dan David Bowie’ye pek çok sanatçıyla önemli işbirlikleri de gerçekleştirdi. The Truman Show, The Hours, Notes on a Scandal, Kundun gibi pek çok filmin müziklerine de imza atan Glass, çağımızın müzikal ve entelektüel hayatı üzerinde sıra dışı ve benzersiz bir etki yapmıştır. Eserleriyle Akademi Ödülleri, Golden Globe, BAFTA ve Emmy Ödülleri gibi birçok ödüle aday gösterilen Amerikalı besteci çağımızın en önemli sanatçıları arasında yer alıyor. 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenecek 45. İstanbul Müzik Festivali, 29 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tüm programı 15 Şubat’ta açıklanacak. 

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