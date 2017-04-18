PHOTO & DİGİTAL FUARINA REKOR İLGİ

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Sektörün kalbi Photo&Digital fuarında attı.

Sektörün profesyonellerini, karar vericilerini, fotoğraf tutkunlarını buluşturan Photo Digital 2017, 100 markanın katılımı ile 11 bin m2 alan üzerinde gerçekleşti.

İki yılda bir düzenlenen fuarda, sektöre yeni giren markalar, mağazalar, satış ve dağıtım kanalları, ekipman teknolojilerindeki gelişmeler tanıtıldı.

İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) fuara, dünya çapında tanınan çok önemli sanatçıların yer aldığı sergi, söyleşi ve atölyelerle katıldı.

Sergide, Lori Nix, AES+F Grubu ve e Sadık Demiröz fotoğrafları yer aldı.

Seminerlerde; Ateş Evirgen ( Sualtı Gösteri ve Söyleşisi), Ersin Alok (Gösteri ve Söyleşisi), Ercan Arslan (Basın Fotoğrafçılığı Gösteri ve Söyleşisi), Altan Bal (Fotoğrafla Anlama-Fotoğrafla Anlatma ve Belgesel Fotoğrafın ABC’si Atölyesi), Serhan Serter Düğün Fotoğrafçılığı, Barış Varol Düğün ve Portre fotoğrafçılığı sunumları yoğun ilgi gördü.

Dev markalar en son teknolojileriyle fuarda yerini aldı.

Sigma, Sony, Fujifilm, Nikon, Olympus, Kodak ve Pentax gibi sektörün bilinen dev global markaları son teknolojilerini sergiledi.

Fotoğrafla ilgili her şey bu fuardaydı.

Fotoğraf makinaları, Digital Fotoğraf Makinaları, Aksesuarlar, Fotoğraf çantaları, Flashlar, Filtreler, Profesyonel görüntüleme sistemleri, İşlem yazılımları, Film yıkama, Fotoğraf kimyasalları, Fotoğraf kâğıtları, Kiosk, Video kamera ve aksesuarları, Fotoğraf filmleri, yazıcılar, Sarf malzemeleri, Baskı sistemleri, Işık sistemleri, Güç kaynakları, Stüdyo donanımları, Ekranlar, tarayıcılar, tamamlayıcı ürünler, fotoğraf albümleri ve çerçeveler gibi; fotoğrafla ilgili her şey fuarda müşterisiyle buluştu.

Photo Digital Fuarı 2019 yılında 8. kez düzenlenecek.