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Pınar Ayhan'ın Mustafa Kemâl'in yaşam öyküsünü anlattığı yeni müzikal belgeseli “Kemâl” prömiyerini Yenimahalle'de yaptı

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Pınar Ayhan'ın Mustafa Kemâl'in yaşam öyküsünü anlattığı yeni müzikal belgeseli “Kemâl” prömiyerini Yenimahalle'de yaptı
Türkiye tarihini müzikal belgeselle anlatan ve geçen yıl “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikal belgesel ile sanatseverleri zamanda yolculuğa çıkartan Pınar Ayhan...

Türkiye tarihini müzikal belgeselle anlatan ve geçen yıl “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikal belgesel ile sanatseverleri zamanda yolculuğa çıkartan Pınar Ayhan, Mustafa Kemâl'in yaşam öyküsünü anlattığı yeni müzikal belgeseli “Kemâl”in prömiyerini Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yaptı.

"İnsan Atatürk" ile vatandaşları bir kez daha tanıştıran oyun öncesi salon girişinde Atatürk’ün fotoğraflarında yer alan kıyafetlerinin birebir kopyaları sergilendi. Ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Türkiye'nin 15'inci Anayasa Mahkemesi başkanı ve 10'uncu cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, STK başkanları ve 2 bine yakın Başkentli de programı birlikte izledi.

"Tarih çok şey anlatır ama saklar da" diyerek yola çıkan müzikal belgesel, Mustafa Kemâl'in yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri sahneye taşıdı.

Nazım’da siren sesi…

Bütün öykülerin şarkılarını, türkülerini de yorumlayarak Mustafa Kemal’in yaşamında es geçilen, unutulan detayları koreografiyle anlatan Ayhan, yıl 1938’e geldiğinde salonu hınca hınç dolduran 2 bine yakın Başkentliyi gözyaşlarına boğdu. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 1938 yılına gelindiğinde çalınan siren sesi ile birlikte bütün salon ayağa kalkarak gözleri yaşlı Ata’larına selam durdu.

Mustafa Kemal gibi düşünenler galip gelecektir

Muhteşem gösterinin sonunda Ayhan’a Başkentliler adına çiçekle teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Hangi makamlarda olursak olalım hepimiz bugünlerimizi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Onun yaktığı ışık, aydınlık yol, onların bıraktığı miras ilelebet önümüzü aydınlatacaktır. Mustafa Kemal düşmanları her dönemde çıkmıştır. Ama hep Atatürk gibi düşünenler galip gelmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır” dedi.

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