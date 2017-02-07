PKK İÇİN İKİ TERCİH YOLU KALDI

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Büyük Türk Milleti’ne 35-40 yıldan beri acı çektiren, gözyaşı döktüren PKK terör örgütü için iki tercih yolu kaldı; aman dileyip, ya gelip güvenlik güçlerimize teslim olacaklar, ya da geberip gidecekler. İktidar kesinlikle bu iki şıktan başka çıkış yolunun kalmadığını kararlı bir şekilde açıklamış bulunuyor.

Güney doğuda bir metreyi aşan karlı sarp dağlarda gece gündüz demeden PKK terör örgütü çakallarının peşine düşen kahraman askerlerimizi ekranlarda izlerken inanın göğsüm kabarıyor.

Terörün köküne kibrit suyu dökmek için AK Parti iktidarının aldığı terörü bitirme kararını takdirle karşılıyoruz. Geçenlerde bir yazımda da ifade ettiğim gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haftanın hemen her gününü güneydoğuda İl ve ilçelerde geçiriyor. Onun bu kararlı tutumu güvenlik güçlerimize moral vermektedir. Bakan Soylu buralarda yaptığı konuşmasında hain alçak terör örgütlerine karşı meydan okuyarak onların anlayacağı dilden mesaj vermektedir. Ülkemiz insanına 35-40 yıldan beri haince alçakça acı çektiren, gözyaşı döktüren bu çetelerin kökünün kazınması için böyle bir kararın alınması gerekiyordu. Bu yönde Türk milletine en çok güven veren konuların başında Türkiye’nin şansı önce Başbakan, sonra halkın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan gibi dirayetli ve verdiği sözün arkasında duran bir lidere sahip olmasıydı. Türkiye’nin gelişmesini ve ileri gitmesini istemeyen iç ve dış mihrakların Erdoğan düşmanlığı da sırf bundan ileri gelmektedir. Dikkat ederseniz ülke yönetiminde gelmiş geçmiş olan iktidarlara istedikleri gibi yön veren Amerika ve birçok Avrupa ülkeleri bugünkü iktidarda bunu göremeyince Türkiye’ye karşı tavır değiştirmiş bulunuyorlar. Ülkemiz aleyhine terör faaliyetinde bulunan PKK ve FETÖ gibi örgütleri dış güçler maşa olarak kullanmaktalar. Devlet kurumlarımızın teröre karşı aldığı tedbirler karşısında hareket alanları daraldığı için bugünlerde ülkeyi terk ederek, yurt dışına kaçmakta bulmaktalar. FETÖ terör örgütüne Amerika, PKK ve FETÖ terör örgütü militanlarına da Almanya ev sahipliği ve hamilik yapmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki ülke yetkililerinin utanmaz suratlarına karşı bu alçaklıklarını söylediği halde kılları kıpırdamadılar. Geçtiğimiz hafta ülkemizi ziyaret eden Alman Başbakanı Merkel’in önüne konan 4 bin dosyanın içeriğinde ülkesine sığınmış olan teröristlerin iadesi vardı. Fakat bu kadın lafı eveledi-geveledi bir türlü teröristleri iade ederim demedi. Bu yetmiyormuş gibi birde Almanların hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Gabriel Selahattin Demirtaş hapiste olmasına rağmen ona davetiye göndererek Özgürlük ve Adalet Dayanışması konferansına onur konuğu olarak katılmasını istemiş. Türkiye’de sanki kimse kalmamış gibi sadece PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan bir partinin eş başkanını davet etmesi ülkemize karşı saygısızlığın daniskasıdır.

Türkiye’nin şehitler vererek mücadele ettiği PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleri karşısında aldığı mücadele kararı son derece yerindedir. Nitekim hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş’un “Bütün terör örgütlerine diz çöktürülecek” sözleri bir kararlılığı ortaya koymaktadır. Yazımın başında da ifade ettiğim gibi bu hain alçak terör örgütlerine mensup militanlar ya pişman olup, güvenlik güçlerimize teslim olacaklar, yada ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödeyecekler…