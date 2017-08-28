  • BIST 110.241
  • Altın 143,732
  • Dolar 3,4455
  • Euro 4,1133
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C

PKK İŞÇİLERİ HEDEF ALIYOR! ADALET ARAYANLAR VE DESTEKÇİLERİ NEREDESİNİZ?

» »
Murat İnanç

PKK’lı teröristlerin güvenlik güçlerimize karşı saldırıları devam ederken, bu kez de Şırnak Uludere' de yol inşaatında çalışan işçiler hedef alındı ve üç işçi kardeşimiz görevi başındayken hainler tarafından öldürüldü.

Ey hainler; kazandığı paranın alnından-sırtından akan terle sonuna kadar hakkını veren, evine ekmek götürme mücadelesinde güneşin alnında benzi kömür karasına dönen o mazlum insanlardan ne istediniz? Kurban Bayramı arifesinde evlerine ateş düşürdünüz. ALLAH’ da  sizi kahhar ismiyle kahrı perişan etsin.

Şimdi adalet arayışı içinde olanlara ve  yanında terör örgütünün temsilcileriyle dolaşanlara soruyoruz;  emekçilerin hakkı  için, sönen ocaklar için ne yapacaksınız? Terör örgütü üyelerine özgürlük savaşçısı diyen hainlere soruyoruz; bu üç emekçi için ne söyleyeceksiniz ?  Asker ve polis şehit edilmesine ideolojik yaklaşıp susanlar, işçiler-emekçiler şehit edilirken de susacak kadar alçalacak mısınız?  

Buradan konfederasyon, sendikalar ve sivil toplum örgütlerine de sesleniyor, şehit edilen işçilerimiz için hainlere karşı tavır almaya ve birlik olmaya çağırıyorum. Bir masum cana kıyan, bütün insanlığı öldürmüş olur. Bu hain saldırıların hiçbir izahı olamaz. İnanıyoruz ki, bu vahşi ve kalleş terör saldırılarını yapanlar, sönen ocakların, dağlanan ana-baba-çocuk-eş-kardeş yüreklerinin, akan gözyaşlarında boğulacak, mislini de yaşayacaklar.

Türkiye’nin huzurunu bozmaya yönelik yapılan terör saldırılarını bir kez daha nefretle kınıyor, Türkiye'nin dört bir yanında hain saldırılarda şehit olan güvenlik güçlerimize, sivillerimize ve bu üç işç kardeşimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.

Bu yazı toplam 64 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim