PKK İŞÇİLERİ HEDEF ALIYOR! ADALET ARAYANLAR VE DESTEKÇİLERİ NEREDESİNİZ?

Murat İnanç

PKK’lı teröristlerin güvenlik güçlerimize karşı saldırıları devam ederken, bu kez de Şırnak Uludere' de yol inşaatında çalışan işçiler hedef alındı ve üç işçi kardeşimiz görevi başındayken hainler tarafından öldürüldü.

Ey hainler; kazandığı paranın alnından-sırtından akan terle sonuna kadar hakkını veren, evine ekmek götürme mücadelesinde güneşin alnında benzi kömür karasına dönen o mazlum insanlardan ne istediniz? Kurban Bayramı arifesinde evlerine ateş düşürdünüz. ALLAH’ da sizi kahhar ismiyle kahrı perişan etsin.

Şimdi adalet arayışı içinde olanlara ve yanında terör örgütünün temsilcileriyle dolaşanlara soruyoruz; emekçilerin hakkı için, sönen ocaklar için ne yapacaksınız? Terör örgütü üyelerine özgürlük savaşçısı diyen hainlere soruyoruz; bu üç emekçi için ne söyleyeceksiniz ? Asker ve polis şehit edilmesine ideolojik yaklaşıp susanlar, işçiler-emekçiler şehit edilirken de susacak kadar alçalacak mısınız?

Buradan konfederasyon, sendikalar ve sivil toplum örgütlerine de sesleniyor, şehit edilen işçilerimiz için hainlere karşı tavır almaya ve birlik olmaya çağırıyorum. Bir masum cana kıyan, bütün insanlığı öldürmüş olur. Bu hain saldırıların hiçbir izahı olamaz. İnanıyoruz ki, bu vahşi ve kalleş terör saldırılarını yapanlar, sönen ocakların, dağlanan ana-baba-çocuk-eş-kardeş yüreklerinin, akan gözyaşlarında boğulacak, mislini de yaşayacaklar.

Türkiye’nin huzurunu bozmaya yönelik yapılan terör saldırılarını bir kez daha nefretle kınıyor, Türkiye'nin dört bir yanında hain saldırılarda şehit olan güvenlik güçlerimize, sivillerimize ve bu üç işç kardeşimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.