PKK’yi ölüme göndermekten vazgeçin!

Eyüphan Kaya

Piyasada PKK adına siyaset yapan, hava cıva atan kimselere sesleniyorum! bu kadar ölen PKK militanı için vicdanınız hala “artık yeter” demedi mi?

Siyaseten rant elde edenler,

PKK adına militarist hava estirenler,

Komşusunu, akrabasını PKK’ye şikayet etmeyi marifet bilen keltoşlar, siz PKK’den ne istiyorsunuz?

Herhalde bir gün dağdan inerlerse sizin yalanlarınız ortaya çıkacak diye korktuğunuz için fırsat eldeyken hepsi ölsün diye caba harcıyorsunuz değil mi?

Sizin çocuklarınız okuyor, iş güç sahibi, elin çocuklarını ise heyecana getirerek bir vesileyle dağa gönderen sinsi herifler, siz Allah’tan korkmuyorsanız, insanlığınızdan utanın! hala orada burada PKK’den bahsediyorsunuz! Artık PKK kavramı bu toplumun gündeminden çıkması lazım, müsaade edin yeni sistemde yeni argümanlarla hayatı yaşanır hale getirelim.

Barış sürecinde PKK militanları çoğunlukla barış huzur gelecek diye bir beklenti içine girmişlerdi, ama düşman içine sindiremedi, bu diyarlara huzur gelmesine müsaade etmedi.

Lice’nin bir köyünde bir korucuyu yakalayan bazı kalitesiz herifler onu götürüp PKK’e teslim ediyorlar, güya bu şekilde onu öldürtüp amacına ulaşacaklar, tim komutanı diyor ki “hadir devlet bir barış projesi ortaya koymuş, korucular da vatandaşlarımız olup kardeşçe bir arada yaşamak durumundayız, bir daha böyle densizlik istemiyoruz”

Korucuyu yakalayıp teslim etmeye götüren kimselere fırça atıyor ve korucuyu serbest bırakıyorlar.

Silvan’da 200 PKK militanı çembere alınmıştı, devlet koridor açtı bir şekilde onları serbest bıraktı, öldürmek istemedi, iyi ki öyle yaptı adam öldürmek ne zamandan beri marifet olmuş, esas olan yaşatmaktır. Daha sonra 30 militan bir daha Silvan’a geldiler onlardan sadece 3 tanesi kurtuldu diğerleri maalesef öldürüldü. Kurtulan militanlardan biri söylüyor; “yahu Silvan’dan bizi çağırdılar, ama bizi sahipsiz bıraktılar canımızı zor kurtardık, artık dağa gideceğime evime gideceğim.”

PKK’yi kullanan iki etken var, biri Kandilin kelleleri, ikincisi sahanın milisleri.

Daha çözüm süreci sekteye uğramamıştı köye amcam oğlunun düğününe gitmiştim baktık sanatçı “gerilla ha gerilla” diyerek Kürt çocuklarını daha yönlendiriyordu. Ben de dedim ki daha birkaç gün önce hunharca öldürülen Yasin Börü benim öğrencimdi, daha yaramız tazeyken söyleyecek başka şarkı bilmiyor musunuz? Lütfen böyle şarkılar çalmayın! Sonra dedim ki “arkadaşlar çözüm süreci böyle değil, bakın yedi yıldır bu günlere ulaşmamız için çaba harcayanlardanım, devlet kulaklarınızı çekecek haberiniz olsun.”

Bir kıyamet kopardılar adımı Licelere kadar ulaştırdılar, EYO(İsmimin bozuk hali) şöyle böyle demiş, amcama dediler ki seni öldürecekler, ben amca dedim ki “korkma ben doğru olanı söyledim gerisi bizi ilgilendirmez işin aslı budur.” İşte görüyorsunuz öyle de oldu, devlet uzun süre savunmadayken şimdi saldırıya geçmek durumunda kaldı.

Hasılı kelam bazı mayası bozuk herifler hala dağa çıkmayı teşvik ediyor, PKK adına kahvelerde, sokakta sesini yükseltiyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devlete kem söz söylüyor. Bu kimseler PKK militanlarından daha tehlikelidir, bilmekte fayda var.

Silahsız bir dünyada, emin bir şekilde onurumuzla yaşayabileceğimiz günleri yaşamak dileğiyle hep beraber.

Gelin barış ve huzurun gelmesi için mesaimizi harcayalım ne dersiniz?