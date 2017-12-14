Planlı şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan Mamak Belediyesi 9 yılda 6511 iskan ve 6042 yapı ruhsatı verdi

Uyguladığı imar çalışmaları ve projeler sayesinde planlı ve hızlı bir şekilde gelişen Mamak ilçesi Ankara’nın en çok konut yapılan ilçeleri arasında üst sırada yerini aldı.

Kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere çevre ve şehrin doğal siluetini bozmayan yapıların yükseldiği ilçede hem vatandaşın hem esnafın yüzü gülüyor.

Veriler Mamak’ın gelişimini gösteriyor

İlçede markalı konut yapımı nın artış göstermesi, alt yapı çalışmalarının ilerlemesi gibi önemli faktörlerle bölgenin ciddi bir yükselişte olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Verilen inşaat ruhsatı ve iskân sayıları, Mamak’taki gelişimini gözler önüne seriyor. İlçemizin görünümü değişiyor ve bölgemizin değeri artıyor” dedi. Planlı şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan Mamak Belediyesi, 2017 yılında ise 618 ruhsat, 580 iskan verdi.

Müteahhitlerin tercihi Mamak

Yapılan yatırımlar sayesinde ilçede faaliyet gösteren müteahhit sayısının hızla artmasının yanında inşaat sektöründe de hareketli bir sezonun yaşanıyor. Hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta yeni inşaatlar ve konutların yükselmesi istihdamın ve nüfusun artmasını beraberinde getiriyor.