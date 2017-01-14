PLAZADA ADLİYENİN AYLIK KİRASI 329 BİN LİRA

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Balgat’taki ek adliye binasının aylık kira maliyetinin 330 bin lira düzeyinde olduğunu ortaya çıkardık. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soru önergemizde verdiği yanıtta, Balgat’taki ek adliye binasının 5 yıllığına kiralandığını, aylık kira bedelinin stopaj hariç 329.5 bin lira olduğunu söyledi. Söz konusu binada fiziki yetersizliklerin devam ettiğini belirttik, “14 katlı binada yangın merdiveni yok. Duruşma salonları çok küçük vepenceresiz. Yetersiz gelen asansörlere sedye bile sığamıyor. Mahkemeler bugün Ankara’nın dört ayrı semtine dağılmış durumda. 5’inci adliyenin de açılacağı konuşuluyor. Böyle bir ortamda adaletin sağlıklı bir şekilde sunulması beklenemez”

“EK BİNADA HİZMET ZARURİ”

Bakan Bozdağ, soru önergesine verdiği yanıtta, Ankara Adalet Sarayı’nın fiziki olarak yetersiz kaldığını ve uzun süredir yer darlığı sıkıntısı bulunduğunu belirterek, tüm birimleri kapsayacak yeni bir adliye binası yapılıp, hizmete geçinceye kadar adaletin daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla adliyenin ek binalarda hizmet vermesi zaruriyetinin doğduğunu söyledi. Bu amaçla Ankara’nın birçok semtinde adliye olarak kullanılmaya elverişli binaların araştırıldığını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

“Merkeze ulaşımın kolay ve diğer binalara göre fiyatının uygun olması sonucu yargı birimlerinin ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabileceği mevkide olduğu değerlendirilen Ankara İli Çankaya İlçesi Çetin Emeç Bulvarı’ndaki binanın Başbakanlığın 12 Mart 2015 tarihli yazısına istinaden 5 yıllığına kiralandığı, kiralanan binanın aylık kira bedelinin stopaj hariç 329 bin 358 Türk Lirası olduğu ve kiralanan binanın adliye hizmet binası haline getirilebilmesi için yapılan tadilat giderlerinin mülk sahipleri tarafından karşılandığı anlaşılmıştır.”

“YETERİ KADAR GÜVENLİK GÖREV YAPIYOR”

Binada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla bina girişlerinde duyarlı kapıların ve x-ray cihazlarının bulunduğunu ifade eden Bozdağ, binada yeteri kadar polis memuru ve özel güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Bakan Bozdağ, söz konusu ek hizmet binasında her biri 13 kişi kapasiteli 4 asansör bulunduğunu, bunlardan ikisinin vatandaşa, birinin avukatlara, birinin de hakim, Cumhuriyet savcısı ve personele tahsis edildiğini belirterek, binaya ait 125 araçlık otopark alanının bulunduğunu söyledi.

İcra dairelerinin taşındığı binanın mülkiyetinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu ve bedelsiz olarak 15 yıllığına Ankara Adliyesi’ne tahsis edildiğini ifade eden Bakan Bozdağ, “Danıştay eski hizmet binasının Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması nedeniyle yıkım işlemlerine başlanmış, sonrasında Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtiyaçlarını gidermek üzere yeni bir hizmet binası yapılması planlanmıştır” dedi.

“ADALETE GÜVENSİZLİĞİ ARTIYOR”

Balgat’taki ek binanın Ankara Barosu üyeleri ve kamuoyunun büyük tepkisine neden olduğunu belirterek, binada fiziki yetersizliklerin devam ettiğini söyledi. Şehir merkezinden uzak olan binanın avukatların ve vatandaşın erişimi konusunda büyük sıkıntı yarattığını vurgulayıp, şöyle devam ettik:

“14 katlı binanın yangın merdiveni yok. Kapılarda yalnızca 2 güvenlik bulunuyor, önünde polis yok. Duruşma salonları çok küçük ve penceresiz. Asansör yetersiz ve acil durumlarda sedye bile sığamıyor. Otopark adliye personelinin ihtiyacını karşılamaktan uzak. Yol boyu park yasağı olmasına rağmen 3 sıra halinde park oluyor, bu da trafiği ciddi biçimde tehdit ediyor. Maalesef Ankara’da, adına ‘adalet sarayı’ denilen, hangarlardan dönüşen, yandaşlardan kiralanan, plazalardan bozma, yangın merdiveni, otoparkı, ulaşım imkanı olmayan binalarda adalet değil, çokça sorun üretiliyor. Sayın Bakan, sorularımıza rağmen yüksek kira bedelinin ödendiği Balgat’taki söz konusu binanın mülkiyetinin kime ait olduğunu açıklamaktan kaçınıyor. AKP iktidar olmadan, Ankara’daki adliye mahkemelerinin tamamı sadece bir binada kalıyordu. Bugün mahkemeler Ankara’nın 4 ayrı semtine dağılmış, ‘5’inci de sırada’deniliyor. Avukatların mesleklerini ifa etmeleri için kanat takıp bir adliyeden diğerine uçması mı gerekiyor? Adalete erişimin parçalı olarak sunulması, adalet hizmetlerini dağınık ve güvensiz hale getirmiştir.”