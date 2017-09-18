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POLATLI BELEDİYE BAŞKANI MÜRSEL YILDIZKAYA'NIN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

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POLATLI BELEDİYE BAŞKANI MÜRSEL YILDIZKAYA'NIN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması için çalan ilk ders zilinin ardından yeni başarılara yelken açmış milyonlarca gencimizin olduğu gibi Polatlılı evlatlarımız da tüm istek..

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması için çalan ilk ders zilinin ardından yeni başarılara yelken açmış milyonlarca gencimizin olduğu gibi Polatlılı evlatlarımız da tüm istek, azim ve kararlılıkları ile okul sıralarını doldurmuşlar ve kendilerini sizlerin eğitim camiamızın engin bilgi ve tecrübelerine emanet etmişlerdir.

Son yıllarda özellikle Şehrimizde büyük azim, gayret ve yoğun çalışmalar ile yakalamış olduğumuz yükseliş grafiğimizi zirveye çıkarmak ve orada kalıcı olmasını sağlamak için tüm varlıkları ile çabalayan siz değerli mensubu olmaktan gurur duyduğum geleceğin Türkiye’sini şekillendiren yılmaz neferler, yeni eğitim öğretim yılında da yılmaz bir azim ve kararlılıkla Polatlı’mızın evlatları yeni nesillere vatan sevgisi, başarı azmi, dürüstlük, erdem, yardımseverlik ve kardeşlik aşılamaya devam edeceğinize inancım tamdır.

Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması sizlerin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı sizlersiniz.

Değerli Öğrenciler,

Kalkınma ve gelişme yolunda, ülkelerin en büyük gücü eğitimli, nitelikli, çalışkan insan varlığıdır. Polatlı’nın ve aydınlık Türkiye’nin teminatı siz evlatlarımız bizim gözbebeğimizsiniz. Sizlerin yüksek eğitim kalitesi ile buluşarak donanımlı alanlarda eğitim öğretim görmeniz olmazsa olmazımızdır. Bu nedenle sizlerin daha nitelikli eğitim almanız için mahalle konaklarımızda, TEOG, YGS, LYS’lere hazırlık eğitimlerimiz, bilgi beceri kurslarımızla siz geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitimine katkı sunuyoruz. Her yıl binlerce gencimizi geleceğe hazırlıyoruz…

Çağımızın bilgi çağı olduğunu bilerek sizlerin hizmetine sunulmakta olan tüm teknolojik imkânlardan en üst düzeyde faydalanmanızı arzu ediyorum.

Güçlü, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir Türkiye sizlerin kaliteli eğitim ve öğretim görmeniz ile mümkündür. Polatlı’mızı ve ülkemizi şu an bulunduğu yüksek konumdan daha ileriye taşıyacak ancak ve sadece sizlersiniz. Sizler için ne yapsak azdır.

Yüce Rabbime Şükürler olsun Polatlı’mızın kıymetli evlatları olarak sizlerde gerekli imkânlar ile buluşturulduğunuzda ne denli büyük başarılara imza atarak göğsümüzü kabarttığınızı gözlemekteyiz.

Kıymetli Veliler,

Meşakkat dolu yıllar ile eğitim-öğretim çağına getirdiğiniz kıymetli evlatlarınızın geleceği için çalışmaktan yorulmayacağımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğimi bilmenizi isterim.

İnancımızın ve güvenimiz tam olduğu Polatlı’mızın ve milletimizin beklentilerini omuzlayacak evlatlarımıza ve yarınlarına bugünden katkı koyan başta siz aileleri olmak üzere, Milli Eğitim camiamıza, değerli öğretmenlerimize başarılar ile dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.

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