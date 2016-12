POLATLI BELEDİYESİ 2017 YILINI DA YENİ AÇILIŞ VE TEMEL ATMALARLA GEÇİRECEk

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 2016 yılında Balon turizmi, Tam Gün Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Hanımlar Konağı, Şehitlik Sosyal Tesisleri..

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 2016 yılında Balon turizmi, Tam Gün Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Hanımlar Konağı, Şehitlik Sosyal Tesisleri, Şentepe Kapalı Pazar Yeri, Üçpınar Mesire Alanı gibi projelerini hayata geçirdiklerini 2017 yılının da Polatlı halkının sahiplendiği yeni projelerin hayata geçirilme ve hizmete girme yılı olacağını söyledi.

Basın mensuplarıyla 2016 yılı değerlendirme toplantısı yapan Yıldızkaya, ‘’ Ekibimizle, Meclis üyelerimizle, personelimizle 2017 yılı içinde hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Baharla birlikte inşaatları başlatacağız ve 2017 yılı içerisinde hizmete açacağız. Bizim felsefemizde hemşehrilerimizin ihtiyacı olan projeleri başlatıp tamamlamak vardır. 2017 yılında da Sosyal, ekonomik ve Şehrimize değer katan projeleri hayata geçireceğiz. Polatlımız yapılan her iyi şeyi kabul eden, ufku açık bir şehirdir. Yaptığımız her iyi şeyi halkımız sahipleniyor, bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. ‘’ dedi.

2016 yılında hazırladıkları bütçenin gerçekleşme oranının yüzde 100’e yakın olduğunu, kısa sürede yaptığı özverili çalışmalarla bütçe karşılığı olan önemli önemli projeleri hemşehrilerinin kullanımına sunduklarını vurgulayan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya şunları söyledi:

BALON TURİZMİNİN YENİ MERKEZİ POLATLI

Marka Şehir Polatlı’yı ortaya çıkartacağız sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Frig medeniyetinin Başkenti Gordion'un kalıntıları ile Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı alanlara yönelik balon turlarını içeren "Balonla Keşf-i Alem; Frigler'den Cumhuriyete Balon Turları Projesi"mizi 27 Eylül 2016 tarihinde hayata geçirdik.

Şehrimiz, Kapadokya ve Pamukkale’den sonra Balon Turizmin Merkezi haline geldi.

-POLATLI’DA İLKKEZ TAM GÜN KREŞ HİZMETİ BAŞLATTIK—

Daha önce şehrimizde bulunmayan Tam gün kreş ve Gündüz Bakım Evini Şentepe Mahallesinde hemşerilerimizin hizmetine sunduk.

Şentepe Mahallesinde hizmet veren Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde 3-6 yaş arası 70’in üzerinde öğrencimiz eğitim görüyor. Burada İngilizce, Drama, Resim, Halk Oyunları ve Müzik dallarında eğitim tam Gün ve Yarım Gün olmak üzere iki farklı şekilde eğitim öğretim veriyor.

Kreş ve Gündüz Bakımevi; 6 adet sınıf, uyku odaları, oyun odaları ve etkinlik alanlarını ayrı olarak bünyesinde bulunduruyor.’’

POLATLI’DA İLKKEZ HANIMLARA ÖZEL MEKÂN: HANIMLAR KONAĞI

Şehir Merkezinde toplumumuzun temeli kadınlarımız için özel konak inşa ettik.

‘’Hanımlar konağımıza gelen Polatlılı bayanlar sosyal hayatlarında devrim yaşıyorlar.

İçerisinde barındırdığı alışveriş yerleri, söyleşi odaları, eğitim salonlarıyla, sosyal, kültürel ekonomik boyutuyla Hanımlar Konağımız hemşerilerimizin gelişimine katkı sunmaktadır.’’

-ÜÇPINAR MESİRE ALANINI HEMŞERİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNDUK-

Şehrimizin ilk mesire alanı kısa sürede cazibe merkezi haline geldi. Şehrimizde daha önce olmayan Mesire alanı ihtiyacını Üçpınar Mahallesinde 27 dönümlük alanda giderdik.

Üçpınar Mesire Alanında park kafe, pergoleler, oyun setleri, mescit, bay bayan soyunma odaları, satış reyonları, dükkânlar, engelli odaları, engelli WC’leri, bisiklet yolu, futbol sahası, spor setleri, çok amaçlı saha, yürüyüş yolları, çeşmeler, WC’ler, barbeküler bulunmaktadır.

-ŞENTEPE MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ-

Kapalı Pazar Yeri Projesinin Şentepe Mahallesine çok büyük bir katkı vereceğini düşünüyorum. Özellikle hanımefendiler bundan sonra yollarda değil, daha temiz, daha nezih bir ortamda hizmet alıyor, pazar ihtiyaçlarını gideriyorlar. 4300 metrekare kapalı alanda hizmet veren tesisimizde 6 tane dükkân, işmerkezi, işyerleri, 70 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

-ŞEHİTLİK SOSYAL TESİSLERİ-

‘’Emekliler Konağı Şehitlik Mahallemizde inşa ettik. Şehitlik Mahallemize yeni bir soluk getiren Emekliler Konağımız hizmete gireceği günü bekliyor.

Büyüklerimizin sosyal yaşamdan kopmadan boş zamanlarını birlikte geçirecekleri, pek çok aktivitenin yapılacağı modern ve sağlıklı bir mekan inşa ettik. Konağımızda genç kardeşlerimizle, büyüklerimizi karşılaştırıp maziden atiye bir bağ kuracağız.

-ZAFER MAHALLESİ PARK DÜZENLEMESİ-

Zafer Parkımızı yeni şekliyle hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimizin giriş güzergahında hemşehrilerimize layık ışıl ışıl modern bir park inşa ettik. Parkımız yeni şekliyle her yaştan insanımızın ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

-TÜRK BÜYÜKLERİNİN BÜSTLERİ…

Tarihimize yön vermiş, çağ açıp, çağ kapatmış Ulu Hakanlarımızın büstlerini Necip Fazıl Parkı 2. Etapta teşhir ediyoruz. Parkta Tarihe yön veren, Türk Cihan Hakimiyetini gerçekleştiren büyük Türk imparatorluklarının kurucularının büstleriyle gençlerimize şanlı mazimizi hatırlatıyor, Milletimizin büyüklüğünü dost düşman herkese gösteriyoruz.

TARİH TURİZMİNİN MERKEZİ POLATLI: SAKARYA ZAFERİ MİLLİ PARKI-

Sakarya Savaşının geçtiği ve her santimetrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklarımız, Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park ilan edildi. Tarihi değerlerimizin yeniden keşfi yolunda çok ciddi bir adım atıldı; Polatlı Tarih Turizminin Merkezi oluyor.

POLATLI TARİHİ ALANLAR TANITIM MERKEZİ: POTA

Şehrimiz Gordion ve Sakarya Zaferine ev sahipliği yapmaktadır. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezini kurarak tarihi değerlerimizi ve Şehrimizin tanıtımını gerçekleştiriyor, insanımızın tarihi şuurunu canlı tutuyoruz.

Balonla Keşfi Âlem, Sakarya Zaferi Yürüyüşleri, Sakarya Zaferi Kutlamaları ve çeşitli etkinliklerle Şehrimizin tanıtım sorununu çözdük. POTA’da çalışan uzman personelimiz bugüne kadar Şehir dışından 12 bin 149, Polatlı’dan 1.229 kişiye rehberlik hizmeti verdi. Ayrıca değişik kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirlikleriyle tanıtım ve belgesel film çekimleri gerçekleştirildi. Hazırladığımız tanıtım kitapçıklarından 40 adetini konuklarımıza hediye ettik.

-POLATLI TARIM FUARI-

Polatlı gerçek manada fuarla tanıştı. Eski şehir merkezinde 3-5 firmanın katıldığı fuarların yerine, ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren büyük firmaların iştirak ettiği ilk gerçek tarım sanayi fuarını Polatlı Ticaret Odamızla birlikte Haziran ayında açtık. POLAGRİ: Polatlı Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarını her bahar geleneksel olarak gerçekleştiriyoruz.

-TANITIM TIRI-

Ankara kalkınma Ajansı katkılarıyla Tanı’Tır Tanıtım Tırını hizmete aldık. Proje kapsamında geliştirilen tanıtım tırı Polatlı’nın tarihi, kültürel, sanayi ve tarımsal ürünlerini çeşitli fuar ve etkinliklerde tanıtıyor.

-CEMİL MERİÇ ENGELSİZ HAYAT MERKEZİ, ENGELLERİ KALDIRIYOR-

Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezimizde engelli kardeşlerimize yönelik bilgisayar, satranç, meslek edindirme kursları gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Engelli kardeşlerimizin sağlık, rehabilitasyon ve meslek edinme gibi bir çok ihtiyacını gideriyoruz. Engelsiz araçlarımız, kardeşlerimizin her zaman hizmetinde… Polatlı’da engelleri bir bir kaldırıyoruz. Engelsiz Şehir Polatlı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Polatlı’da bu güne kadar yapılmayan Engelli kardeşlerimiz ve ailelerine 5 yıldızlı otelde tatil imkânı sağladık. Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezimiz Görevlileri engelli bireylerin evlerine tek tek giderek, onları bilgilendirmektedir.

-GİRİŞİMCİ BAYANLARA İŞYERİ VERDİK, İŞ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLADIK-

Bayanlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Ticaret odamızla birlikte geliştirdiğimiz KOSGEB Projesiyle meslek sahibi olan bayanlara Necip Fazıl Parkı 2. Etapta dükkanlar tahsis ettik. Bu kapsamda 12 işyerinde hemşehrilerimiz hizmet üretiyor, aile bütçelerine ve şehrimizin ekonomisine katkı sunuyorlar.

-MAHALLELERİMİZE MUHTAR HİZMET BİNALARI İNŞA EDİYORUZ-

Yerel yönetim muhtarlıklardan başlar. Halkımızın sorunların tespit ve çözümünde önemli rol oynayan muhtarlarımızı yeni mekânlarına kavuşturduk.

-MAHALLE KONAKLARI AİLE YAŞAM MERKEZLERİ OLUYOR-

Mahalle konaklarımızı atıl vaziyetten kurtarıyor, hemşehrilerimizin sahiplendiği aile yaşam merkezleri haline getiriyoruz.

-ÇARŞI CAMİ MEYDANINI YENİLEDİK-

Uzunca bir dönemdir, hemşerilerimiz için özellikle kış aylarında büyük sorun olan Çarşı Cami meydanını yeniledik. Yalıtım sorununu ve kış aylarında kazalara neden olan zeminin kayganlık problemini çözdük. Çarşı Cami Meydanımız yeni görsel şekliyle hemşehrilerimizin büyük beğenisini topluyor. Burası uzunca bir dönem değişmeden kullanılacak. Otobüs durağının olduğu alanda hiçbir şekilde oturma olmayacak.

-HER ZAMAN ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ-

Hastane, Kaymakamlık gibi kamu kurumlarına gitmekte sorun yaşayan engelli bireylere tahsis ettiğimiz Engelsiz Hizmet Araçlarıyla hizmet vermekteyiz. Belediyemiz bünyesinde Meslek Edindirme Kursları düzenlemekte, engelli korosu ve halk oyunları çalışmaları yapılmaktadır.

Bakım ünitesinde engelli bireyleri konuk ederek ailelerin çarşıda pazarda işlerini görmelerini, kısa bir sürede olsa rahat nefes almalarını sağlamaktayız…

-ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARINA KATKI SUNUYORUZ-

Polatlı Belediyesi Etüt Eğitim Merkezinde ve Yunus Emre Mahalle Konağında 600 öğrencimize 23 eğitimci ders veriyor. Orta ve lise eğitiminde Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, geometri, edebiyat, tarih ve coğrafya dersleri veriliyor. Hafta içi ortaokul, akşam ve hafta sonları ise lise öğrencilerine eğitim veriyoruz.

-KURSLARIMIZLA BİNLERCE İNSANIMIZIN BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİROYURUZ-

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü satranç, bağlama, halk oyunları, gitar,

Ahşap boyama, ahşap yakma, seramik, drama, tiyatro, piyano, THM koro, modern dans(salsa, tango vs), ebru, yağlı boya, kara kalem resim eğitimleri vermekteyiz. Her yıl binlerce öğrencimiz kurslarımızdan yararlanmaktadır.

-BELEDİYE TİYATROSU-

Belediyemiz Tiyatro Topluluğu çalışmalarını düzenli olarak sürdürmektedir. Özel günlerde sunduğu tiyatro gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni almaktadır.

-HALK OYUNLARI TOPLULUĞU-

Halk oyunları topluluğumuz, Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde düzenli çalışmalarını sürdürmekte, ulusal ve uluslararası festivallere katılarak ülkemizi ve Şehrimizi başarıyla temsil etmektedir.

-HOŞ GELDİN BEBEK-

Anne ve bebeklerin ilk hediyelerini biz veriyoruz. Şehrimizde her ay ortalama 100 yeni bebek dünyaya merhaba diyor. Düzenli olarak her yeni doğan bebeğimizi evlerinde ziyaret ediyoruz.

Yıllık ortalama 1200 bebeğimizi evinde ziyaret ediyor, Ailelerine hemşehrilik beratlarını takdim ediyoruz. Ayrıca Şentepe Mahallesinde Hoş geldin Bebek ormanı oluşturduk. Her doğan bebeğimiz için bir fidan dikiyoruz.

-BİR FİKRİM VAR-

Çağımızın yönetim şekli yönetişim. Halkın istek ve sorunlarına önem veriyoruz. Onların şehre dair düşünceleri de bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bir Fikrim var adıyla platform oluşturduk. Şehrimizin insanının Marka şehir Polatlı’yı ortaya çıkartmasını istedik.

-CENAZE HİZMETLERİ-

Hemşehrilerimizin iyi gününde, kötü gününde, her zaman yanındayız. Yakınları beka âlemine göçenler için ücretsiz cenaze hizmetleri veriyoruz. Mezar yerinin tespitinden, kefenine, sabununa, merhumun nakline, din görevlisine kadar bir dizi hizmeti ilgili birimimiz yürütmektedir.

-KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLİYORUZ-

Çeşitli zamanlarda şehit yakınları, gaziler, engelli birey ve yakınları ve muhtarlarımız için kültür gezileri düzenliyor, onların tatil yapmalarını sağlıyoruz.

- BİLİM MERKEZİ VE ULUĞBEY GÖK EVİ İLGİ ODAĞI OLMAYI SÜRDÜYOR-

Hizmete açıldığı günden itibaren eğitim camiasının ilgi odağı olan merkezde, her öğretim kademesinden, her sınıftan öğrencilerin derslerinde önemli bir yardımcı olma özelliği taşıyor.

Polatlı Belediyesi Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gök Evi’ni 2015-2016 yıllarında 17.000’in üzerinde anaokulu, ilk, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi ziyaret etti. Biz her an insanımızın, her an eğitimin hizmetindeyiz. Polatlı Belediyesi Bilim Merkezi ve Uluğbey Gök Evi, 70’e yakın deney seti ve 34 kişilik Planetaryumuyla Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyor.

-POLATLI’DA SPORA ÖNEM VERİYORUZ-

Yeni kurulan 1926 Polatlı Belediyespor, yönetimi ve kadrosu ile 1. Amatör Küme’ye başarılı bir giriş yaptı. Polatlı Belediyespor tüm rakiplerini farklı sonuçlarla yenerek bir üst lige çıkış yapma çabasındadır. Namağlup lider olarak yoluna devam eden 1926 Polatlı Belediyespor; skora değil spora yatırım yaptığımızın göstergesidir. Hemşehrilerimize 90’lı yıllarda yakalanan başarıları tekrar şehre yaşatmasının gayreti içerisindeyiz.

-HENTBOL TAKIMIMIZ 1. LİGDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR-

Futbol Takımının yanı sıra Polatlı Belediyesi Bayan Hentbol Takımı da son iki yılda yapılan yatırımların ardından 1. Lig’de mücadele ediyor. Kulübümüzde, Atletizm, Bilardo, Satranç ve Taekwando alanlarında farklı yaş gruplarındaki sporculara destek veriliyor.

-4500 HEMŞEHRİMİZİN İŞ SAHİBİ OLMASINA KATKI SUNDUK-

Şehrimizin en büyük sorunu işsizlik; bu sorunu çözmek için oluşturduğumuz AR-GE İstihdam Merkeziyle işsiz gençlerimizin meslek edinmesine ve iş bulmasına katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız sayesinde yaklaşık 3 yıllık sürede 4500’ün üzerinde hemşerimizin iş başı yaptı. İstihdam Merkezimiz, 14 farklı branşta meslek edindirme kursu açtı. Başkent, Anadolu, Polatlı OSB’leri ile Eğitim-İşbirliği Protokolü imzaladık. Personelimiz OSB’lere giderek fabrikalarla bire bir görüşerek personel taleplerini alıyor, işsiz gençlerimizin buralarda istihdam edilmesini sağlıyor.

-1000 HANEDE TEMİZLİK YAPTIK-

Muhtaç aileler için ev temizlik hizmeti veriyoruz. Belediyemize başvuran yaşlı, muhtaç ailelerin evlerini belli bir program dahilinde ücretsiz temizliyoruz. Temizlik ekiplerimiz aynı zamanda ibadethanelerinde evlerini temizliyor. Her yıl binlerce ailenin evini temizliyor, hayır dualarını alıyoruz.

-ALPARSLAN TÜRKEŞ KÜLLİYESİ-

Büyük Selçuklu Külliyesi ve Alparslan Türkeş Türk Dünyası Parkını, şehrimizin Ankara girişinde inşa ediyoruz. Cennet mekân Başbuğumuzun adını verdiğimiz Külliyede gençlerimiz geçmişinden aldığı güçle geleceğe güvenle bakacak.

-AQUA PARK-

Polatlı’da ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Üçpınar Mahallemize Aqua Parkı inşa ederek her yaştan insanımızın istifadesine sunacağız. Aqua Park’ta çocuk, bayan ve bay havuzu, bu havuzlarda 10 tane kaydırak, şezlonglar, soyunma odaları, idari bina, jakuzi, çocuk oyun alanları ve açı hava spor sahası bulunuyor.

-SANAYİ SİTESİ ANITSAL GİRİŞİ-

Polatlı’da sanayinin gelişmesinde büyük öneme sahip olan yeni sanayi sitemiz girişine anıtsal tak yapıyoruz.

-ŞEHİTLİK MAHALLESİNE YENİ YÜRÜYÜŞ YOLU-

Şehitlik Mahallemizden Üçpınar’a kadar 3500 metre uzunluğunda 30 metre eninde içerisinde yaya, bisiklet yolunun olduğu güzel bir yürüyüş yolu yapacağız.

-GENÇLİK MERKEZİ-

İçinde cep sinemalarının da olduğu Gençlik Merkezini BEDAŞ’ın karşısında Kiler Marketin olduğu alanda inşa edeceğiz. 3 katlı olarak planladığımız merkezimizin içerisinde spor salonu, bilardo masaları, sportif atış alanları, 0-7 yaş grubu için oyun setleri, kafeteryalar vs. bulunuyor Burada gençlerimiz, milli manevi değerlerine sahip bireyler olarak yetişecekler.

-HAYVAN SATIŞ YERİ-

Şehrimizin güney batısında İğciler yolu üzerinde Hayvan Satış Yerini inşa ediyoruz. Tarımın merkezi konumundaki şehrimiz, Hayvan Satış yerinin hizmete girmesiyle hayvancılıkta da hak ettiği yeri alacaktır. Tesisimiz 15500 metrekare alanda küçük ve büyükbaş hayvan padoklarıyla, sosyal tesisi, idari, teknik binalarıyla kısa sürede halkımızın hizmetine girecek.

-KARAPINAR MESİRE ALANI-

Şehrimizin Mesire alanı ihtiyacını Üçpınar’dan sonra Karapınar Mahallemizde de gideriyoruz.

Polatlı’nın doğu girişinde inşa etmekte olduğumuz Karapınar Mesire Alanında At tavlası, paintbol sahası, Süs havuzu, iskele, yürüyüş ve koşu yolu, spor istasyonları, mini golf sahası, kaykay pistleri, kümes hayvanlarının bulunduğu çiftlik, çocuk oyun alanları, kafeterya, mescit, misafirhane ve kamelyalar bulunuyor.

-PARKLARIMIZIN SAYISINI ARTIRIYORUZ-

Polatlımızdaki parklara 10 yeni park ekleyecek, muhtelif mahallelerdeki 15 parkı da yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.

HAYVAN SEVERLERE MÜJDE HAYVAN BARINAĞINI İNŞA EDİYORUZ-

Orta Anadolu’nun en güzel hayvan barınağını Şentepe Mahallesi Konya Yolu çıkışında inşa ediyoruz. İçerisinde hastanesi, veterinerleri ve hayvan oteli ile çok modern bir tesis yapıyoruz. Hemşerilerimiz Pet hayvanlarını buraya bırakıp rahatça tatile ya da gezmeye gidebilecekler. Hayvan severler için büyük bir hizmeti gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

-GORDİON TERMAL TESİSLERİ-

Hiçbir projeyi yarım bırakmadık. Yüzde 35 seviyesinde devraldığımz Gordion Termal Tesis inşaatını tamamladık. Tesisimiz yakında Polatlı turizminin hizmetine girecek.

Tesiste 32 oda, 4 adet süit oda, 6 adet masaj salonu, 2 tane jimnastik salonu, 2 termal havuz, 2 hamam, 1 lokanta, 170 kişi kapasiteli bir toplantı salonu ve 1 kafeterya, tesis sahası içerisinde ise 2 adet tenis kortu, 1 basket, 1 voleybol, 1 mini futbol sahası, 1 adet açık hava gösteri alanı, 1 açık satranç sahası, 1 Midilli Atı evi, 1 adet aqua park, yüzme havuzu ile yeşil alanlar bulunmaktadır.

-İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI-

Geçmiş dönemde bütçesi olmadan başlatılan İlahiyat Fakültesi Binasını tamamlama aşamasına geldik. Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini sağlayacağız.

Gazi üniversitesinin Gölbaşı’nda eğitim öğretim veren Polatlı Meslek Yüksek okulu var. 1200 öğrencisi olan bu okulu Hacettepe’nin boşalttığı binaya gelmesini sağlaycağız.

-TMO SİLO’YU YENİ BİR PROJEYLE HAYATA GEÇİRİYORUZ-

Toprak Mahsulleri Ofisine aitken Belediyemize devredilen TMO Binasını yeniden halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kent Konseyimizin, Oda ve Derneklerimizin merkezlerinin burada hizmet vermesini planladığımız bina hizmete açılacağı günü bekliyor.’’

-ŞEHİTLİK MAHALLESİ KÜLTÜR MERKEZİ-