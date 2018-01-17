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Polatlı Belediyesi 25-28 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)na katılacak

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Polatlı Belediyesi 25-28 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)na katılacak
Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın Şehrin tanıtımı çalışmaları EMITT 2018 Fuarıyla uluslarası boyut kazandı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Azerbaycan, Meksika, İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya, Filipinler, Hindistan, Rusya gibi dünyanın her kıtasından ülkelerin katıldığı EMITT 2018 Fuarına Polatlı'nın da katılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, “Şehrimizin değerlerini tanıtım çalışmalarımız TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 808 katılımcı firma ve kamu kurumunun tanıtım faaliyetlerinde bulunacağı EMITT 2018 fuarıyla önemli bir aşama daha kaydetti. Polatlı ilk kez böyle büyük bir organizasyonda yer alıyor. 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında 808 firma ve kurumla birlikte şehrimizi tanıtacağız. Bu fuarı her yıl on binlerce insan geziyor.” dedi.

Başkan Yıldızkaya, fuarda Anadolu Bacıları Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifinin de Polatlı’ya has ürünleriyle yer alacağını sözlerine ekledi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç ise, “ ilk kez yer alacağımız bu fuara Ankara Kalkınma Ajansı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteği ile katılıyoruz. EMITT 2018 Fuarı Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi standında Polatlı'ya ait tarihi değerleri anlatan magnet, Gordion ve Sakarya Savaşını anlatan broşür ile haritalar, Gordion Dünya Mirası Listesi Adaylık kitapçığı ile Anadolu Bacılarının ürettiği pancar pekmezi gibi yöresel ürünler yer alacak.'' ifadelerini kullandı.

Koç, bundan sonrada çeşitli fuarlara katılarak polatlı'ya insanları davet edeceklerini, tanıtım ve kılavuzluk hizmetlerini arttırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Fuar, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde açılacak.

Geçen yıl düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslarası Turizm ve Seyahat Fuarına Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Küba, Etiyopya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Ürdün, Bahreyn, Kosova, Kırgızistan, Lübnan, Makedonya , Maldivler, Malta, Mauritius, Meksika, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs, Peru, Filipinler, Rusya, Sırbistan, Seyşeller, Güney Afrika, Filistin, Sudan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Özbekistan ve Vietnam katıldı.

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