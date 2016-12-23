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Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Minikleri'ne dengeli beslenme eğitimi verildi

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Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Minikleri'ne dengeli beslenme eğitimi verildi
Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Minikleri, DentAda Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ziyaretinde dengeli beslenme eğitimi verildi.
Sağlık Polikliniği içerisinde gezerek koridorlara renk katan minik öğrenciler beslenme ve diyet kliniğini gezerek, uzmanların verdikleri bilgileri ilgiyle dinlediler.
Diyetisyen Çağla Hande Ay, slaytlar eşliğinde dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilgi verdi.
Diyetisyen Çağla Hande Ay’ın dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili anlattıklarını büyük bir dikkatle dinleyen minikler; bundan sonra belenmelerine dikkat edeceklerini,   şeker yerine sebze-meyve, süt ve et türü gıdalara daha fazla yer vereceklerine söz verdiler.
 Çocukların görerek öğrenmelerinin daha kolay olduğunu dile getiren Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Tuğba Yalçın,  diyetisyen Çağla Hande Ay’ın slayt eşliğinde çocuklara sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın obezitenin önlenmesinde önemli olduğunun anlatıldığını söyledi.
 Yalçın,  okul öncesi çocukların görerek daha iyi öğrendiklerini bu nedenle eğitim gezilerini devam ettireceklerini söyledi.
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