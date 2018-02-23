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Polatlı Belediyesi Şehrin 7 bin yıllık tarihini ortaya çıkartmak için çalışma başlattı

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Polatlı Belediyesi Şehrin 7 bin yıllık tarihini ortaya çıkartmak için çalışma başlattı
Şehir Merkezinde bulunan Polatlı Höyük'ün korumaya alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu..

Şehir Merkezinde bulunan Polatlı Höyük'ün korumaya alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuran Polatlı Belediyesi, kurul kararıyla söz konusu bölgeyi yüksek duvarlar ve aydınlatma sistemiyle korumaya alıyor.

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun görevlendirdiği Anadolu Medeniyetleri Müzesinden gelen arkeolog Erdal Yiğit gözetiminde çalışma başlattıklarını söyleyen Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç, “Yapılan arkeolojik test çalışmaları sonunda bu bölgenin 7 bin yıl öncesinden yerleşim yeri olduğu tespit edilmiş. Belediye Başkanımız Mürsel Yıldızkaya'nın emir ve tensipleri doğrultusunda Polatlı ve Türkiye Tarihinde pek çok bilinmeyeni açığa çıkartacak olan Zafer Tepe'de arkeolojik kazıların başlatılması için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Koç, Polatlı'nın binlerce yıldır yerleşim yeri olduğunu, bu zengin tarihi ortaya çıkartmak için Belediye Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleriyle koordineli olarak yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Şehir Merkezinde yer alan Polatlı Höyük'te 1949 yılında S. Lloyd ve N. Gökçe 3 haftalık çalışma yapılmış, bu çalışmada 31 yerleşim katıınn bulunduğu ilk tunç çağından itibaren gönümüze kadar çeşitli medeniyetlerin yerleşerek yaşamını sürdürdüğü tespit edilmiş.

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