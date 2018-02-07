Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi duyarlı vatandaşların tarihi eser bağışlarıyla her geçen gün içeriğini zenginleştiriyor

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın tarih bilincini geliştirme çalışmalarına halkın olumlu tepkisi ellerinde bulunan Sakarya Savaşına ait eserleri POTA Müzesine bağışlamalarıyla ortaya çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde resmi açılışı gerçekleştirilecek POTA Müzesine vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.

Savaş alanlarında buldukları ve atalarından kalan savaş malzemelerini Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi​'ne bağışlayan vatandaşlar, bağışladıkları tarihi değerlerin POTA Müzesinde emin ellerde olduğunu ifade ederek, Polatlı Belediyesine teşekkür ettiler.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, hergün binlerce aracın geçtiği E-90 karayolu kenarına POTA Müzesini kurduklarını, burada sergilenen yüzlerce tarihi değeri vatandaşların bilgi ve görgüsüne sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıldızkaya, önümüzdeki aylarda müzenin resmi açılışıın gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

POTA Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç ise, “Polatlı ve Haymanalılar artık savaş alanında bulduklarını hurdacılara satmıyorlar. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ''BAĞIŞLA ADIN YAŞASIN'' kampanyasıyla her türlü savaş malzemesini tutanakla almaya devam ediyor. Şimdiye kadar İstanbul, Giresun,Edirne, Polatlı ve Haymana'dan vatandaşlar bağışta bulundular. 13 kurum ve kişi de 2bin 5yüzün üzerinde kitap bağışladı. Bu duyarlı insanlarımızın isimleri bu müze var oldukça yaşamaya devam edecektir.” dedi.

Koç, “müzemize belge ve obje bağışlayan Erhan Kula ( Sazılar Köyü ), Mehmet Adil Ünalan (Polatlı),Hasan Şentürk (Ilıca Köyü ), Refaettin Emir ( Polatlı ),Hüseyin Gazi Menteşeoğlu (Giresun),Murat Özden (Edirne), Ömer Tekeli (Polatlı ),Prof. Dr. Kemal Gökçe (Giresun),Hüseyin Kaya (Kargalı köyü), Anıl Kalender Gözüken (Kargalı köyü), Cemil Bezmen (İstanbul), Mustafa Polat (Taşpınar köyü), Hüsamettin Özdemir, Hakan Ay, Burhan Yalabık (Polatlı), Recep Demirel, Murat Uzuner (Polatlı), Hilmi Coşkun (Toydemir köyü), Hüseyin Gencer (Polatlı), Musa Bağcı (Polatlı), Ali Tuna (POTA),Fatih Talay (POTA), Ömer Sarıkaya (POTA), Süleyman Özyörük (POTA)'e, kitap bağışlayan Nurettin Noyan, Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Genel Kurmay Başkanlığı, İhsan Edip Doğan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Timur Özkan, Çiğdemim Derneği, Levent Cömert, Kamil Toygar'a çok teşekkür ederiz.”