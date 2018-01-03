Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Türk'ün makus talihinin değiştiği Sakarya Meydan Muharebesi alanlarında şanlı tarihinin izini sürüyor

Yakın Tarihimizin en önemli olaylarından Cumhuriyete giden yolu açan Polatlı topraklarındaki Savaş kalıntıları 5 kişilik POTA Ekibinin yaptığı arazi taramasıyla gün yüzüne çıkartılıyor.

Aradan geçen 96 yılda her türlü doğa şartlarına katlanan top, tüfek mermi kovan ve şarapnel parçaları ile mevzi kalıntılara Beştepeler bölgesinde yapılan arazi taramasıyla kayıt altına alındı.

POTA Ekibi ağır kış şartlarına rağmen İğceler, Karailyas arasında kalan Beştepeler'deki yüzlerce savaş kalıntısını bularak Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi envanterine kayıt etti.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın Tarihi değerleri günyüzüne çıkartma çalışmaları arasında gerçekleştirilen arazi taraması belli program dahilinde Duatepe, Sarıçal Tepe, Çaldağ, Mangal Dağıbaşta olmak üzere tüm savaş alanlarında gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın Polatlı'nın tarihi kültürel değerlerini koruma ve ortaya çıkartmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç, '' 7 düvelle gerçekleştirilen zorlu mücadeleler sonunda cennet vatanımızı kazandık. Yaptığımız bu çalışmada arkadaşlarımızla birlikte Beştepeler bölgesinde tarihi alanlarda kalan savaş kalıntılarını aradık bulduk, müzemizin envanterine kazandırdık. 96 yıl önce bu topraklarda kurtuluş mücadelesi veren atalarımızın izindeyiz. '' dedi.

POTA ekibi zorlu şartlarda çıktığı Beştepeler bölgesinde top, tüfek mühimmatı, kovan, şarapnel parçaları buldu. Mevzileri tespit etti ve bölgeyi kayıt altına aldı...