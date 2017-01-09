POLATLI TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ EDİYOR

Mahir Özel

Polatlı belediye meclisin de okuduğum Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edilerek geçti..

"Tarihi kentler birliği, Türkiye'nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması için kurulmuştur.

Tarihi kent dokularının, kentsel, kültürel mirasın korunması ve belediyelere; belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynakların sağlanması ve aynı konularda eğitime dönük etkinliklerin düzenlenerek danışmanlık yapılması bu ağı daha da güçlendirmiştir.

Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin girişimlerine destek verilmesi, kaynak bulunması, bu gibi girişimlerin organize edilmesi, yapılması veya yaptırılması kentlerin tarihsel alanlarının öne çıkmasını sağlayacaktır.

Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı olarak uluslararası ilişkilerin kurulması, ortak çalışmalar yapılması; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunulması, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programların düzenlenmesi bu etkileşime güç katacaktır.

Yasal imkanlar dâhilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, mültivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzemelerin hazırlanması veya hazırlattırılması tarihsel durumu ön plana çıkaracaktır.

Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarının, anıt eserleri çevresinde kentsel tasarım projelerinin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerinin yapılması, yaptırılması ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlanması ve tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağının kurulması ve geliştirilmesi, kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin yaşama yeteneğinin ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi şehirlerin ve şehrimizin de gelişmesini sağlayacaktır.

Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkarılmasının desteklenmesi bu durumu ciddiyetini ve mücadelesini şehre katkı sağlaması çok önemli bir husustur.

Birlik üyesi kentlerde son yıllarda ortaya konulan somut sonuçlar, Tarihi Kentler Birliği’nin on yılda gerçekleştirdiği değişimi açık bir biçimde gözler önüne sermiştir. Yerel yöneticiler artık kentlerine farklı bir gözle bakarak, kentin tarihi mirasını güncel hayatın gerekleriyle bağdaştıran toplam bir yaklaşım sergilemişler, bu anlayışı giderek komşu kentler ve hatta sınır ötesi yerleşmelerle paylaşarak, havza boyutunda kültür öncelikli bir kalkınmanın önünü açma hedefi oluşturmuşlardır. Netice de kentlerindeki her türlü somut ve somut olmayan kültür değerleri korunarak ve kentlinin hayatına dâhil ederek kent kimliğinin üstündeki perde aralanmıştır.

Tüm bu üst gelişim noktalarının hedefine odaklanan Polatlı'mız, Tarihi kentler birliği toplantılarına ev sahipliği yapma yönün de istekli ve kararlıdır.

Komisyonumuzca Polatlı'mızın Tarihi kentler birliği toplantısına ev sahipliği yapmasına ve bu görevin PO-TA (Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım) merkezi tarafınca Belediyemiz imkanları ölçüsünde yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

Meclisimizin tasvip ve onaylarınıza arz olunur. Saygılarımızla."