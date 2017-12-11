POLATLI’DA İLK ULUSLARARASI MARATONU BİZ YAPIYORUZ

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şehrin tarihinde ilk kez uluslarası Gordion Maratonunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Şehrin Tarihi değerlerini Tanıtım çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını belirten Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, ‘’Polatlı Belediyesi olarak 6 Mayıs 2018’de Uluslararası Gordion Maratonunu gerçekleştireceğiz. Gordion’un UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için tanıtım çalışmalarına hız verdik. Şehrimiz, Uluslararası Gordion koşusu yla önemli bir aşama daha kaydedecek.’’ dedi.

Polatlı Belediyesi geçtiğimiz günlerde bir firmayla işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol İmza töreninde konuşan Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın Şehrin Tarihi değerlerini günyüzüne çıkartıp ekonomiye kazandırma çalaşmalarının meyvelerini vermeye başladığını, yapılan programlarla Polatlı’nın değerlerini marka haline getirerek ulusal ve uluslararası arenada tanıtacaklarını söyledi.

Kadim Koç “ Türkiye Atletizm Federasyonu ile birlikte yapacağımız çalışma sonucunda Gordion Koşusunu Ankara’nın bir markası haline gelecektir. Nasıl Avrasya Maratonu var sa Polatlı’da da Gordion Maratonu olacak. Gordion’un aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesine girebilmesi için yapılan çalışmalardan birisidir. Hem de bu çalışmanın yanına yapacağımız başka etkinliklerle Gordion’u tanıtmaya çalışıyoruz ve inşallah Gordion’u önümüzdeki yıllarda Dünya Miras Listesine sokacağız.” dedi.

Polatlı Belediyesiyle protokol imzalayan Perspektif Limited Şirketi yetkilisi, Şule Çınar ise 6 Mayıs 2018 tarihinde Gordion’da gerçekleşecek koşuya binlerce sporcu getireceklerini iddia etti. Çınar, “Grup olarak 6 Mayıs’ta yapılacak olan Koşuyla ilgili organizasyon yapmak üzere buraya geldik. Friglerin Başkenti Gordion’a dikkati çekmek için bu koşuyu düzenliyoruz. Polatlı Belediyesinin destekleriyle Gordion’un ve tümülüslerin olduğu bölgede bu koşuyu gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.