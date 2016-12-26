Polatlı'da Yamaç Paraşütü uçuşları başlıyor

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, balon turizminden sonra Polatlı’da Yamaç Paraşütü uçuşlarını da başlatıyor

Polatlı Belediyesiyle Türk Hava Kurumu(THK) arasında varılan mutabakat sonucunda önümüzde baharla birlikte şehirde yamaç paraşütü uçuşları başlayacak.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, ilçede balon turizminden sonra yamaç paraşütü uçuşlarını da başlatacaklarını, önümüzdeki sezona uçuşları yetişmesi için Belediye ve THK yetkililerinin çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

THK uzmanları ve Belediye yetkililerinin önümüzdeki günlerde yer tespitinde bulunarak gerekli alt yapıyı hazırlayacaklarını ifade eden Başkan Yıldızkaya, ‘’Şehrimizi Balon turlarından sonra Yamaç Paraşütüyle de tanıştırıyoruz. Bundan sonra Polatlımız balon turizmi yanında Yamaç paraşütüyle de anılacak. Doğa tutkunları Frig Medeniyetinin Başkenti Gordion’u, Yakın tarihimizin dönüm noktası Sakarya Zaferinin yaşandığı toprakları havadan görecekler. ’’ dedi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, THK Polatlı Şube Sekreteri Şermin Gedik, Polatlı’da Yamaç Paraşütü eğitimi verilmesi ve uçuşların gerçekleştirilmesi için THK Genel Sekreteri Salim Kaya ve Eğitim Sekreteri Bekir Sıtkı Akyüz ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Varılan mutabakat sonucunda THK Polatlı’da Yamaç Paraşütü eğitimi gerçekleştirecek. Eğitim sonunda verilecek sertifika Dünyanın her yerinde geçerli olacak.