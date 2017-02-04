Polatlı’nın Türk tarihin de ki yeri ve önemi

Mahir Özel

Türk tarihinde çok önemli yeri ve izleri olan, Türk Vatanı Anadolu coğrafyasının başkenti Ankara’nın stratejik batı giriş kapısı konumunda yer alan Polatlı; yaklaşık beşbin yıllık yerleşim alanları ile çok önemli bir medeniyet ve kültür varlığının tarihine temsilcilik etmektedir..

Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkların da ciddi insan kaynağı kültürel alan ve yerleşim bölgesi olarak yer alan Polatlı, özellikle yaşanılan son yüzyılda Türk Tarihin de çok önemli görevleri üstlenmiştir..

İmparatorluğumuzun; Yemenden Viyana’ ya, Atlas okyanusun dan Orta Asya’ya uzanan o büyük coğrafyada ki gerileyişine, Çal Dağı, Beştepe, Kartaltepe ve Duatepe de emperyalist düşmanın Türk’ü yok etme projesine, göğüs göğse, boğaz boğaza yapılan çarpışmalarla Polatlı da dur denilmiştir..

Elin de Kitabı, belin de yalın kılıcı ve beş yüz cengaver atlısı ile ovalarını, Çiledağını, Karahöyüğü, yurt tutan, Hünkâr Hacıbektaş Veli hazretlerinin yaşadığı, sonrasın da Hacıtuğrul’ un Karacaahmet’in, Karaahmet’in, Bacımsultan’ın, Hıdırşeyh’in, Yağmurbaba’nın, Kargılıbaban’ın, Şabandede’in, Gabaldede’lerin ve bu topraklara Türk İslam harcı katan daha pek çok kutlu yüce mübarek kişinin vatanıdır Polatlı..

Aynı zamanda Polatlı; Kıyıların da Yunus Emrelerin gezindiği Türk yurdun da, Sakarya ırmağın da, boğulan ve bozulan düşmala birlikte, son üç asırdır süren Türkün kara, makus talihinin de yenildiği yerdir..

Yirmi iki gün ve gece süren, dünya savaş tarihin de model alınan büyük Sakarya Zaferi ardında, Türk Devletinin nihayet derin nefes aldığı, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı yerdir Polatlı..

Ve bugün hepimizin ortak katkıları ile Türkiye’mizin, Anadolu’ muzun parlayan yıldızı olarak sanayi de ticarette ekonomi de tarım da kültürel değerler de dinamik girişimci insan yapısı ile Modern bir kenttir Polatlı'mız..

Türk tarihin de ve Türkiye’miz de önemini ve yerini böylece özetleyebiliriz Polatlı'mızın..

Meclisimizin Takdirlerine saygı ile arz olunur..