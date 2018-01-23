  • BIST 118.154
  • Altın 162,894
  • Dolar 3,7891
  • Euro 4,6396
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 9 °C

Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak Anaokulu’nda minik öğrencililer meslekler hakkında bilgi sahibi oldu

»
Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak Anaokulu’nda minik öğrencililer meslekler hakkında bilgi sahibi oldu
Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde bulunan anaokullarında eğitim gören çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için birçok etkinlik yapılıyor.

Yenimahalle Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Demetevler Bölgesi’nde açılan Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak Anaokulu’nda minik öğrencililerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmaları için meslek grupları etkinliği yapıldı.

Minik itfaiyeciler, minik doktorlar ilgi gördü

Hemen her meslek grubunun çocuklar tarafından canlandırıldığı etkinlikte minik öğrenciler doktor, veteriner, polis, itfaiyeci, aşçı, inşaat işçisi kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdular. Öğretmenleri tarafından meslekler hakkında uygulamalı olarak eğitim verilen minik öğrenciler hem eğlendiler, hem de öğrendiler. Kendi yaptıkları kostümlerle meslekleri öğrenen minikler etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı. İtfaiyeci kılığına giren öğrenciler yangın söndürürken, doktorlar hasta baktı, polisler ise trafik kurallarını uyguladı.

Geleceğimiz çocuklar

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızı bizim geleceğimiz onların geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu. Kreşlerde eğitim gören öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için sürekli yenilikler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yaşar, “Okullarımızda yapılan eğitim programlarında çocuklarımızın eğitimin içinde olmasına özen gösteriyoruz. Bunun için özel günlerde yapılan etkinliklerin yanı sıra eğitim programı çerçevesinde de farklı etkinlikler yapılmasına özen gösteriyoruz. Yeni nesilleri hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umut dolu bakabileceğimiz biliyoruz” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yaşar'ın ziyaret etti12 Ocak 2018 Cuma 10:52
  • Başkan Yaşar, 10 OcakÇalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı11 Ocak 2018 Perşembe 10:25
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Oto Sanatkârları Esnaf Odası’nın 39’uncu Olağan Genel Kurulu’na katıldı08 Ocak 2018 Pazartesi 11:22
  • Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ile floresan atıklarına dikkat çekti08 Ocak 2018 Pazartesi 11:10
  • Yenimahalle Belediyesi Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, yenilenen yüzü ile 2018’e “Merhaba” dedi07 Ocak 2018 Pazar 12:01
  • Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Apartman ve Site Yöneticileri Eğitimi projesi devam ediyor05 Ocak 2018 Cuma 10:37
  • Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, mutluluklarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile paylaştı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2018'in ilk mesaisini engelli çocuklarla yaptı03 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan minibüs esnafına destek sözü02 Ocak 2018 Salı 09:37
  • TÜBİSAD tarafından 2016 yılında başlatılan "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" kampanyası hız kesmeden devam ediyor02 Ocak 2018 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim