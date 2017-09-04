  • BIST 110.010
  • Altın 147,598
  • Dolar 3,4219
  • Euro 4,0575
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyacak park DNA sarmalından esinlenerek tasarlandı

»
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyacak park DNA sarmalından esinlenerek tasarlandı
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Aziz Sancar’ın adını Çankaya’da bir parkımıza vererek yaşatma kararı aldık. Bundan büyük bir onur duyuyoruz”

Çankaya Belediyesi, değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Parklarına bilim, sanat, edebiyat, spor ve siyaset dünyasına değer kazandırmış insanlar ile şehitlerinin adlarını veren Çankaya Belediyesi, bu isimleri yeni nesillere aktarıyor.

Bugüne kadar Bülent Ecevit, Tarık Akan, Muammer Aksoy, İlhan Cavcav, Cahit Sıtkı Tarancı, Fethi Sekin ve Tuncel Kurtiz gibi onlarca değerinin ismini parklarında yaşatan Çankaya Belediyesi, Aziz Sancar’ın adına da yeni bir park yapıyor.

 

TAŞDELEN: “ONUR DUYUYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Toplumsal değerlerimize yalnızca aramızdan ayrıldıklarında değil, hayattayken de sahip çıkmalı ve verdiğimiz değeri göstermeliyiz” dedi. Aziz Sancar’ın büyük bir başarıya imza attığının altını çizen Taşdelen; “Anadolu’nun bağrından çıkan çok değerli hocamız Prof. Dr. Aziz Sancar, insanlığa büyük katkı sağlayacak çalışmalarını Nobel Ödülü ile taçlandırdı. Biz de onun adını Çankaya’da bir parkımıza vererek yaşatma kararı aldık. Bundan büyük bir onur duyuyoruz” diye konuştu.

 

10 BİN METREKAREYE ÖZEL TASARIM

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 yılında “Nobel Kimya Ödülü”nü kazanan Aziz Sancar’ın adını taşıyan park, DNA teması ile dikkat çekiyor. DNA sarmalından esinlenerek tasarlanan yeni park, 10 bin 400 metrekare alana kuruluyor.

Çocuk oyun alanı, havuzlar, oturma alanları ve meydan gibi aktif olarak kullanılacak  mekanları 'aktivite sarmalı' üzerinde konumlandırılan yeni park, koşu yolu ile fitness alanına da sahip olacak. 

 

YUKARI ÖVEÇLER’DE İNŞA EDİLİYOR

Park, Yukarı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi 1288. Sokak ile 1238. Cadde arasında yer alacak. Nobel Kimya Ödülü’nü kazanarak adını bilim dünyasına altın harflerle yazdıran akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı unvanlarına sahip olan 71 yaşındaki Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı 30 Kasım’da açılacak bu yeni parkla birlikte Çankaya’da ölümsüzleşecek. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kanser tedavisi28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:27
  • Çankaya Belediyesi, Türk Hava Yolları “Cenaze Taşıma Protokolü”nden 350 aile yararlandı27 Ağustos 2017 Pazar 11:57
  • Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramı öncesi fırın ve pasta mamulleri üretim yerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı25 Ağustos 2017 Cuma 11:38
  • “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” ve “Kompozit Askılı Çöp Poşeti” sistemi Çankaya’ya hızla yayılmaya başladı25 Ağustos 2017 Cuma 11:32
  • Çankaya Belediyesi, “Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi”ni faaliyete geçirdi24 Ağustos 2017 Perşembe 11:23
  • Çankaya Belediyesi Ankara'da ki yabancılar için Türkçe kursu açtı24 Ağustos 2017 Perşembe 11:19
  • Çankaya Belediyesi “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı 30'a yükseldi23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:44
  • Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ibadethaneleri Kurban Bayramı'na hazırladı21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:58
  • Çankaya Belediyesi Yeşilkent Mahallesi’ndeki (Mühye Köyü) kurban satış alanı için hazırlıklarını tamamladı21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:51
  • Çankaya Belediyesi, Yukarı Öveçler Mahallesi’nde yer alan 36 gecekonduyu bir günde yıktı18 Ağustos 2017 Cuma 11:25
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim