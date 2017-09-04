Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyacak park DNA sarmalından esinlenerek tasarlandı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Aziz Sancar’ın adını Çankaya’da bir parkımıza vererek yaşatma kararı aldık. Bundan büyük bir onur duyuyoruz”

Çankaya Belediyesi, değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Park larına bilim, sanat, edebiyat, spor ve siyaset dünyasına değer kazandırmış insanlar ile şehitlerinin adlarını veren Çankaya Belediyesi, bu isimleri yeni nesillere aktarıyor.

Bugüne kadar Bülent Ecevit, Tarık Akan, Muammer Aksoy, İlhan Cavcav, Cahit Sıtkı Tarancı, Fethi Sekin ve Tuncel Kurtiz gibi onlarca değerinin ismini parklarında yaşatan Çankaya Belediyesi, Aziz Sancar’ın adına da yeni bir park yapıyor.

TAŞDELEN: “ONUR DUYUYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Toplumsal değerlerimize yalnızca aramızdan ayrıldıklarında değil, hayattayken de sahip çıkmalı ve verdiğimiz değeri göstermeliyiz” dedi. Aziz Sancar’ın büyük bir başarıya imza attığının altını çizen Taşdelen; “Anadolu’nun bağrından çıkan çok değerli hocamız Prof. Dr. Aziz Sancar , insanlığa büyük katkı sağlayacak çalışmalarını Nobel Ödülü ile taçlandırdı. Biz de onun adını Çankaya’da bir parkımıza vererek yaşatma kararı aldık. Bundan büyük bir onur duyuyoruz” diye konuştu.

10 BİN METREKAREYE ÖZEL TASARIM

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 yılında “Nobel Kimya Ödülü”nü kazanan Aziz Sancar’ın adını taşıyan park, DNA teması ile dikkat çekiyor. DNA sarmalı ndan esinlenerek tasarlanan yeni park , 10 bin 400 metrekare alana kuruluyor.

Çocuk oyun alanı, havuzlar, oturma alanları ve meydan gibi aktif olarak kullanılacak mekanları 'aktivite sarmalı' üzerinde konumlandırılan yeni park , koşu yolu ile fitness alanına da sahip olacak.

YUKARI ÖVEÇLER’DE İNŞA EDİLİYOR