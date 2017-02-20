PROF. DR. FİKRET ADANIR KÜTÜPHANESİNİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NE BAĞIŞLADI

Svetlana Williams

Türkiye’nin en önemli tarih profesörlerinden Kemal Karpat, M. Fuad Köprülü ve Arşiv Adam olarak bilinen araştırmacı, yazar, halk bilimci ve şair Taha Toros’un arşivlerine ev sahipliği yapan İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, çok önemli bir koleksiyona daha kapılarını açtı. Güneydoğu Avrupa, Balkanlar, Osmanlı ve Türkiye tarihi gibi alanlarda önemli akademik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Fikret Adanır, kütüphanesini İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Güneydoğu Avrupa, Balkanlar, Osmanlı ve Türkiye tarihi gibi alanlarda önemli akademik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Fikret Adanır, kütüphanesini köklü geçmişi ile uzun yıllardır eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kütüphanesine bağışladı.

Türkiye’nin en önemli tarih profesörlerinden Kemal Karpat, M. Fuad Köprülü ve Arşiv Adam olarak bilinen araştırmacı, yazar, halkbilimci ve şair Taha Toros’un arşivlerinin de olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, Prof. Dr. Fikret Adanır’ın 3 binin üzerinden kitap ve dergiden oluşan kütüphanesini Almanya’dan getirtti. Kitap ve dergiler, katalog ve tasnif işlemlerinden sonra İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’nde araştırmacıların hizmetine sunulacak.

Prof. Dr. Fikret Adanır koleksiyonunun İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’ne eklenmesiyle üniversite, gerek kendi araştırmacılarına ve gerekse Balkan tarihi, Osmanlı ve Türkiye tarihi konularında çalışacak diğer araştırmacılara hizmet vermek üzere oldukça geniş bir yayın seçkisine sahip olacak.

Prof. Dr. Fikret Adanır kimdir?

1941'de Foça'da doğan Prof. Dr. Fikret Adanır, 1964'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümü'nü bitirdi. 1965-1973 yılları arasında Goethe Üniversitesi'nde (Frankfurt am Main) İngiliz filolojisi ve Slav dilleri üzerine eğitim aldı.

1977'de aynı üniversitenin tarih bölümünde doktorasını tamamlayan Adanır’ın doktora tezi Makedonya Sorunu, Kökeni ve 1908’e kadar Gelişimi başlığıyla yayımlandı. Daha sonra Makedonya Sorunu adıyla kitaplaştırılan tez, İhsan Catay tarafından Türkçe’ye çevrildi ve 2001 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayımlandı. Bu süreçte Frankfurt ve Giessen üniversitelerinde dersler de veren Adanır, Türkiye’de bir özel üniversitede misafir öğretim üyeliğinin yanı sıra Ruhr Üniversitesi'nde (Bochum) Osmanlı tarih profesörü olarak görev almaktadır. Derlediği ve ortak yazar olarak katkıda bulunduğu kitapların yanı sıra Güneydoğu Avrupa, Osmanlı ve Makedonya üzerine yayımlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır.