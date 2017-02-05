İrem Subaşı / İllüzyonist

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yrd. Ve Türkiye yazarlar birliği başkanı Prof.Dr.Musa Kazim Arıcan Ak Parti Siyaset Akademisinde Siyaset ahlakı temalı bir sunum yaptı.

Siyaset, Arapça at bakıcılığı anlamına gelen seis kelimesinden türemiştir.

Atı terbiye ederken yetiştirdiğiniz atla cihada gidebileceğiniz gibi hırsızlık ta yapabilirsiniz. At yetiştirirken, yemine, yüküne ve kullandığınız alana göre verim elde edersiniz.

Yeni Türkiye’nin en önemli göstergesi galiba siyaset ahlakı konusundaki başarımız olacak, siyaseti halkla beraber yaparsak bir başarı elde etmiş olacağız, o da siyaset ahlakıyla olur.

İmamı Gazalinin siyasetle ilgili tanımı şöyledir;Siyaset, halkın huzur ve refahı için yapılması gereken bir önemli iştir. Der. Bu tanıma bakılırsa siyaset ihmal edilmeyecek kadar önemli bir alandır.

Siyaset bir meslek değil ama bir sanat veya zanaat olduğunu söyleyebiliriz.

Hem siyaset hem de ahlakın öznesi insandır, iki kavram da insana özgü ifadelerdir.

Siyasette halka ve Hakka hesap verilir/verilmelidir. Ahlakta da halka ve Hakka karşı insan kendini sorumlu his eder/etmelidir.

Bu konuda şöyle bir ifade var; Ahlak küçük siyaset, siyaset büyük ahlaktır denir.

Aslında Ahlak Xulk yani yaratılıştan gelen var olan duygular, tabi zamanla terbiye olabilecek bir özelliktir. Bazıları ahlakı etik kavramıyla eşleştiriyor ama bu kavram ahlak kavramına denk düşmüyor.

Etik, bir konuda uyulması gereken ilkeler bütünüdür, işte bu ilkelere uymak ise ahlak ile ölçülür. Tıpta etik kurallar var ama uyumda her tabip aynı düzeyde o etik kurallarına bağlı kalamıyor.

Onun için Ahlakı hamide ve ahlakı zemime şeklinde iki çeşit ahlak var denilmektedir.

İslam düşüncesinde “önce insan” kavramı ön plana çıkarken batılı kimi filozoflar, “İnsan insanın kurdudur” diyerek insanı bir biriyle kuşkuyla bakmaya zorluyor, Hiristiyanlık inancına göre ise insan günahkar olarak doğarmış, Buna karşılık İslam her doğan çocuk günahsız doğar ve insan insanın dostudur düşüncesini insana aşılıyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen İslam dinidir.

Unutmayalım insan yeryüzüne halife olarak gönderilmiş, ilahi talimat dahilinde dünyada tasarruf sahibi olan tek canlı örneğidir.

İfrat ve tefrite kaymadan vasat bir yaşam sürdürmemizi isteyen yüce Allah’tır.

Kendimizden, ailemizden başlayarak toplum yönetimine kadar vasat davranma gibi bir mesuliyetimizin olduğunu unutmayalım.

Eğer biz çocuklarımıza merhameti, büyüklerimize adaleti anlatabilirsek, kazandırabilirsek hayatın her alanında rahata kavuşmuş olacağız.

Sizden istirhamım merhum Nurettin topçunun “Yarinki Türkiye” adlı kitabını muhakkak okuyun.

Hayatımızda mutlu olup başkasını mutlu edebilirsek gerisi kendiliğinden gelir diye düşünüyorum.

Gelin içimizdeki kötü duygularımıza isyan edelim, ego, enaniyet, şöhret, çalıp çırpma heva ve hevesleri boş işler olup yorucu yıpratıcıdır.

Hem iman ederken dahi isyanda, itirazla başlamıyor muyuz önce “lailahe” hiçbir ilah yok diyoruz sonra “illellah” Allahtan başka diyoruz ve kelimeyi tevhidi tamamlıyoruz, değil mi?

Dersimizi Cumhurbaşkanımızın şu veciz ifadesiyle toparlayalım; “Siyasetin tek limanı ahlaktır”

Aslında bu ifadeyi bütün teşkilatlarımızın giriş kapılarına asıp, içeride de buna uymamız lazımdır diye düşünüyorum, hatta bazen bu ifadeyi gerekirse sahibine de hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum.

Hani Hz.Ömer efendimiz, bir sahabeyi tembihlemiş her gün bana “ya Ömer ölüm var” hatırlatmasını yap diye.

Çok partili sistemle buraya kadar oldu, şu Başkanlık sistemi de inşallah ülkemizin önünü açacak kanaatindeyim.

Sorumluluk ve fedakarlı günümüz siyasetçilerinin olmazsa olmaz iki özelliği olmalı, yoksa siyasetten verim elde edemeyiz diye düşünüyorum.

İnsan, küçük menfaatlere feda edilemez/edilmemeli.

Son olarak diyorum ki siyaset bizim için önemli bir iştir, siyaset ahlakı çerçevesinde bunu yapmakla yükümlüyüz. Dedikten sonra soru cevap şeklinde ders devam etti.

İkinci dersin hocası Prof.Dr.Erdal Tanas…….. Enerji ve ekonomi konusunda aydınlatıcı bir ders verdi.

Derse başlamadan önce hocayı takdim eden Siyaset akademisi koordinatörü Eyüphan Kaya şöyle bir katkı yaptı.

“Muhterem hocam müsaadenizle bir örnek vererek dersi size bırakmak istiyorum. Değerli katılımcılar hocamız enerji konusunda bizi aydınlatacak ben bir Kimyacı olarak dersimize destek vermek istiyorum. Malumunuz her şeyin en iyisini bilen Yüce Allah’tır ve güneşin enerjisini nükleer yaratmış, Hidrojen Helyuma dönüşüyor ve bu kadar yüksek enerji açığa çıkıyor, ayrıca ne külü var ne de dumanı, eğer biz de bu nükleer enerjiyi keşfedip ondan yararlanabilirsek o zaman hayatımız daha da kolaylaşacaktır”, dedi.

Bilimsel bir eda ile enerji ekonomi ilişkisini anlatan Prof.Dr.Tanas 2014 yılına kadar elli altmış milyar dolar paramızı enerjiye veriyorduk bu durıda yatırım yapma imkanımız olmuyordu, şu anda bu ödeme 27 milyara indi o farkla daha rahat yatırımlar yapabiliyoruz.

Malumunuz 2023 hedefimize göre 500 milyar dolar ihracat ve fert başına GSMH 25 bin dolardır. Dolayısıyla bu hedefi tutturmak ya da bu hedefe yaklaşmak için çok yönlü çalışmalıyız. Şu anda %70 oranında enerjiyi dışarıdan alıyoruz, bu kabul edilemez, bu enerji ithalatını azaltmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeliyiz.

Hani Rusya ile aramızda bir kriz çıktı endişe ettik ya gazı keserse diye, o zaman böyle bir endişeyi yaşamak için enerji ithalatımızı da çeşitlendirmeliyiz. Şu anda doğal gazımızın %56’sını Rusya’dan ithal ediyoruz.

Yenilenebilir enerji türü olan Rüzgar ve Güneş enerjisinin yanı sıra Nükleer enerji konusunda ısrarcı olmalıyız. Nükleer enerjiye karşı olanlar pek iyi niyetli kimseler değiller.

ABD’de 100 nükleer santral, Fransa’da 76 adet var ve enerjisinin %74’ünü buradan elde ediyor. Nükleer ham mademiz yeterince var, biz bu santralleri neden kurmayalım değil mi?

Bir avantajımız da Rusya, Azerbeycan, İran ve Irak Kürd bölgesinin enerjisi için bir köprü görevini görebilen stratejik öneme haiz bir ülkemiz var bu özelliklerinden de faydalanmalıyız.

Ülkemiz Ar-Ge çalışmalarında bayağı gerilerdeydi son yıllarda bu alana bütçeden bir pay ayrıldı. Şu anda %1 civarındadır ama Ar-Ge ye daha fazla pay ayırmak lazım.

ABD bütçesinin %3’ünü araştırma geliştirmeye ayırıyor. TUBİTAK, ASELSAN vb. kurumlarımız ayrı ayrı çalışıyorlar bunların bir bakanlığın koordinasyonunda toplanmasında fayda var.

Malumunuz bir ülkede fert başına milli hasıla 3.500-12.500 arasındaysa fakir ülkeler grubundadır. 12.500 üzün üstüne çıkında refah düzeyi yüksek devletlerin arasında yer alıyor. Biz son yıllarda 9-10 bin dolar etrafında dolaşıyoruz.

İslam dünyasının yatırımlarını, finansını ülkemize yönlendirmemiz lazım. Şu anda G-20 ülkeleri arasında olmamız iyi ama bu ülkeler arasında da daha iyi olma çabamız devam etmelidir. Dedi. Daha sonra soru cevap şeklinde ders devam etti.