Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu dinledim

Eyüphan Kaya

Boşuna dememişler insanın ad soyadının kişinin hayatı üzerinde etkisi vardır diye, hocamızı dinleyince Hatipoğlu soyadı tarzında tecelli etmiş gibi düşündüm.

Bazı kendini bilmez kimseler peygambersiz bir İslam’ın arayışına girmelerine karşılık sahabenin peygambere bağlılığını ilginç örneklerle bize anlattı.

Bir muharebede(*) Peygamberimiz aleyhisselam savaşa komutanlık yapmıyor ancak şu talimatı veriyor; sancağı Zeyd bin Harise taşısın, o şehit düşse Abdullah bin Revaha alsın, o da şehit düşse Cafer bin Ebu Talip(Tayyar) alsın… ondan sonrasını Allah kime nasip etmişse demişti, Yani bu üçünün de şehit düşeceğine işaret etmişti ama bütün cesaretiyle cihat ettiler ve gerçekten şehir düştüler, ondan sonra da Hz.Ali(r.a) sancağı almıştı.

Halit bin Velit yüzden fazla muharebeye komutanlık yapmış bir cengaverdir, öyle ki artık Müslümanlar zafer kazanınca Halit kazandı dedirtecek düzeye gelmişti. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam onu komutanlıktan aldı ve Üsame bin Zeydi ordu komutanlığına atadı, Üsame daha 17-18 yaşlarında ama Hz.Halit hiç tereddüt etmeden komutayı Üsame bin Zeyd’e verdi ve bir nefer olarak orduya katıldı.

Peygamberin toleransı ve sadeliğine gelince, bir muharebede Üsame bin Zeyd kelimeyi şahadet getiren birini öldürmüştü, bu olaya şahit olan sahabeler bu durumu peygamberimiz aleyhiselat u vesselama bildirmişlerdi, Üsame savunmasını yaparken; “ya Resulallah korkudan iman etti” deyince Peygamber onu sert bir şekilde uyardı “sen onun kalbini yarıp baktın mı?” birkaç kere yüksek sesle tekrara etti.

Peygamberin amcası diyor ki “sana bir taht yapalım, yüksek bir yere otur, insanlar yanına gelsinler” kendisi dedi ki “hayır! ben halkın içinden geldim, halkın içinde yaşayacağım ve haklın içinde öleceğim, varsın biri bana Muhammed, Muhammed desin, diğeri yakama yapışsın, bir başkası cübbemi çeksin, ayağıma bassınlar”

Peygamberimizin minberi üç basamaklıydı, ikinci basamağında durur üçüncüsüne otururdu, ondan sonra Hz.Ebubekir bir basamak aşağıya inmişti, ilk basamakta durur ikincisine oturuyordu. O Ebubekir ki Resulüllah’ın halifesiydi, malumunuz diğer halifelere “emirül müminin” denir.

Bu ümmet peygamberini arıyor, ülkemizin doğusunda, batısında kuzeyinde güneyinde, Kıbrıs’ın farklı farklı şehirlerinde Peygamberimizi anlatmaya çalışıyorum, her taraf tıklım tıklım salonlar dopdolu, meydanlar dolu Allah’a şükürler olsun.

Hz.Muhammedi tanıyalım ki onun yolunda gidebilelim, yoksa birileri abi dedikleri öncülerini, cemaat liderini, rehberini peygamberin yerine koyarsa maazallah altında çıkamayız. Peygamber yerine ona tabi olurlar ki sonu hüsrandır.

Hayırlı bir gelecek için hep birlikte dua edelim diyerek manidar içerikli duasını tamamlayıp kelimeyi şahadetten sonra el Fatiha diyerek konferansını sonlandırdı.

Protokoldeki samimi sohbetimizde mütevazi olduğu yüzünden okunan Nihat hocamız, aynı zamanda Ankara’da aile imkanlarıyla beş katlı bir medrese yaptıkları ve bir iki küçük pürüzden sonra yakında hizmete gireceği müjdesini verdi.

Ayrıca siyasete girme talebi Cumhurbaşkanımız tarafından geldiği halde bu manevi vazifeyi bir taraf haline getirmek istemediğini bu konuda ulülemrimden kendini mazur görmesini istediğini fakat buna rağmen bana emrederseniz tereddütsüz kalkar giderim dediğini paylaştı.

Bunun karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan durumun bu kadar elzem olmadığını kendisinin bu konuda haklı olduğunu söylediğini dile getirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu il müdürümüz Metin Yılmaz açılış konuşmasında yurtlar hakkında nicel ve nitel açıdan bilgilendirme yaptı, malum bu etkinliğin ev sahibi de KYK il müdürlüğümüzdü. Bu programdan dolayı hem Kredi Yurtlar Kurumu yönetimine, hem konferans salonunu bu etkinliğe tahsis etme ruhsatını veren Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Talip Gül hocamıza teşekkür ederim.

O bazı vatandaşlarımız “El aya gitti sen hala dinden bahsediyorsun” diyorlar ya, keşke hocamın bir konferansını “ön yargısız” dinleselerdi, kanaatimce çoğunun fikri değişirdi.

Peygamberi anmak ve anlamak dileğiyle.

(*) Bilin bakayım hangi muharebedir.