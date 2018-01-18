Psikolojik Ruhsal Şiddet ve Kötü Muamele

Ragıp Kamil İlbeyi

2. Bölüm

Psikolojik kötü muamele yani ruhsal şiddet, çocukları ve gençleri korkutan, onların itibar ve şereflerini zedeleyen, onur kırıcı, onlara değersiz varlıklar gibi davranmak, sürekli aşağılamak, başka insan veya aile, akraba üyeleri içerisinde azarlamak, bağırmak, şiddet söylemleri ile korkutmak, tehdit etmek ve benzeri ifade ve davranışların tamamıdır.

Sadistçe eğitim metotları, örneğin bir çocuğun saatlerce karanlık bir odaya kilitlenmesi, kömürlük, depo, çatı gibi hücre hapsini andıran odalara veya yerlere kapatmak, aç ve susuz bırakmak, veya dayak atarcasına yiyecekleri çocuğun ağzına tıkıştırmak ve ruhsal gaddarlık, psikolojik cezalandırma, yada sürekli olarak aşağılarcasına bir kardeşin diğerine tercih edilmesi, çocuğun yalnızlaştırılması yada sürekli olarak sevgisizlikle cezalandırılması, yetişkin insanların dahi kaldırmakta zorluk çekeceği şekilde davranmak veya bir askercesine terbiye etmeye çalışmak, sürekli asık ve kızgın, sert yüz ifadesi ve sert ses tonu ile konuşmak, çocuğun giyim, saç ve yaşamına sürekli müdahalede bulunmak ve onun sevdiği değer verdiği duygu, nesne ve fikirlere saygısızca ve aşağılarcasına davranmak bu davranışlara genel örnekler olsalarda ne yazık ki bu örnekler ruhsal şiddeti uygulan kişilere göre da korkutucu ve sadistçe olabilmektedir.

RUHSAL ŞİDDET ZALİMCEDİR

Bu bedenle ruhsal şiddet, psikolojik baskı, sindirme ve kötü muamele, dayak ve bedensel şiddetten daha kötü ve zalimcedir.

Bedensel yaralar iyileşse dahi ruhsal şiddet yaraları kabuk bağlamadan bir ömür tazeliğini korumaktadır. Ve tedavisi en zor ruhsal hastalıklardandır.

Öyle ki bebek, çocuk ve ergenlerin ruhsal şiddete uğraması onların evden kaçmasına, kötü ve istirmarcı insanlarla karşılaşmasına, sokak çocuğu veya evsiz insanlar gibi sokaklarda yaşamasına, eğitim ve sağlık gibi en temel yaşam haklarından mahrum kalmakla sonuçlansa da bununla sınırlı kalmayarak, ruhsal şiddetten kaçan çocuğun suça karışmasına, hapse girmesine, hayatının alt üst olmasına neden olabileceği gibi intiharla sonlanan hayatlara da rastlanılmaktadır.

İşte bu nedenler göz önünde tutulduğunda, gözle görülmeyen ve çocukların kötü muameyele maruz kaldıklarının kendi beyanatları olmaksızın anlaşılmasının zor olmasından ötürü ruhsal – psikolojik şiddet en kötü, zalimce ve insanca bir kalp taşıyan kimsenin kabul edemeyeceği bir şiddet türüdür.

Ruhsal şiddet ayrıca tüm kötü muamelelerin bir bölümünü ve bununla birlikte de çocuklara karşı şiddetin en önemli şeklini temsil eder.

Yani böylelikle bedensel şiddet ve ihmalkarlık her zaman ruhsal şiddeti içinde barınan şiddet türlerindendir.

ÇOCUKLARA ŞİDDET

Kız ve erkek çocuklar, çocukların kötü muamele görmesi suçunun eşit aralıklarla kurbanı olmaktadırlar.

Anne ve babanın çocuğa uyguladığı bedensel ve ruhsal şiddet ve ihmalkârlık, yoğun bir şekilde çocukların yaşamlarının ilk yıllarında ortaya çıkmaktadır.

Bebekler ve küçük çocuklar, ailesi tarafından istenmeyen, sevilmeyen, ailelerin “zor çocuk” diye tabir ettiği çocuklar ve sakat çocuklar, ebeveynlerin isteklerine cevap veremeyecek durumda olanlar, kötü muamele görme konusunda, özellikle tehlikede olanlardır.

Çocukların kötü muamele görmesinde, ruhsal ve bedensel şiddetin tüm şekilleri, bu tür çocukları yaşamları boyunca tehdit etmektedir.

ŞİDDET ŞİDDETİ DOĞURUYOR

Düşkünlük belirtisi ve şiddet eğilimi, sadece sıkıntılı ve şiddet deveranının nesilden nesile aktarılabilen iki olası sonucudur.

Gerçi çocuklara karşı kullanılan şiddetin yeniden bir şiddeti doğurması gerekmiyor.

Ama genç ve yetişkin şiddet suçlularının hayat hikayeleri bizlere şunu kanıtlıyor ki; Onlar da küçükken şiddet kurbanı olmuşlar.

HANGİ SINIFLARDAN GELİYORLAR?

Çocukken fena muamele görmede kadın ve erkekler eşit sıklıkta, suçlu olarak ortaya çıkmaktadır.

Çocuklarına şiddet eylemleri ile davranan bu insanlar her türlü sosyal yapıdan gelmektedirler.

Çocuklar şiddet eğilimi gösteren aile ve insanların ellerinden bir an önce kurtarılırken bu olayların tekrarlanmaması ve ebeveynlerin normal bir yaşama kavuşması ve olması gereken ebeveynler olması için aile, vasi, eğitici ve benzeri sorumluluk taşıyan insanların acilen dışarıdan eğitim ve sağlık hizmetleri alması ve topluma kazandırılması gerekmektedir.