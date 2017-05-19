Pursaklar 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Koşusu ile 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri 20 Mayıs’ta yapılacak

Pursaklar Belediyesi İkinci Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenecek olan 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Koşusu ile 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri 20 Mayıs’ta yapılacak.

Pursaklar Belediyesi ’nin özgün hizmetlerinden biri olan “ 11. Dedeler Neneler 2. Bahar Koşusu ve Yağlı Pehlivan Güreşi ” spor müsabakasını içeren 2. Bahar Şenlikleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. 20 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan bahar şenliğinde ilk önce Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşacak, ardından pehlivanlar er meydanına çıkacak.

Her yıl yoğun ilgi gören Dedeler ve Neneler 2. Bahar Koşusu’na bu sene de 2 binin üzerinde başvuru yapıldı. Yaşı geçkin ama gönlü genç dede ve neneler ikinci balarlarına koşarak hem spor yapmanın önemli olduğu mesajı verecek hem de umre, kaplıca tatili, şehir dışı gezisi ve sürpriz hediyeler kazanacak. Koşunun ardından Ayyıldız Mahallesi Özgürlük Parkı’nda er meydanına çıkacak olan 300’ün üzerinde pehlivan, ata sporu güreşle bahar şenliğini sürdürecek.

Ata sporunu ilçede yaşatıp, dede ve neneleri sporla buluşturan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin , “Spor sağlıktır diyoruz. Cumartesi günü hep birlikte Osman Bey Caddesi’nde buluşup Özgürlük Parkımıza yürüyeceğiz. 20 Mayıs’ta tüm Ankaralıları etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

20 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Osman Bey Caddesi’nden Dedeler ve Neneler Koşusu ile başlayacak olan 2. Bahar Şenliği, Ayyıldız Mahallesi Özgürlük Parkı’nda yağlı pehlivan güreşleriyle devam edecek.