  • BIST 95.147
  • Altın 144,627
  • Dolar 3,5945
  • Euro 4,0067
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C

Pursaklar 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Koşusu ile 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri 20 Mayıs’ta yapılacak

»
Pursaklar 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Koşusu ile 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri 20 Mayıs’ta yapılacak
Pursaklar Belediyesi İkinci Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenecek olan 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Koşusu ile 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri 20 Mayıs’ta yapılacak.

Pursaklar Belediyesi’nin özgün hizmetlerinden biri olan “11. Dedeler Neneler 2. Bahar Koşusu ve Yağlı Pehlivan Güreşi” spor müsabakasını içeren 2. Bahar Şenlikleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. 20 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan bahar şenliğinde ilk önce Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşacak, ardından pehlivanlar er meydanına çıkacak.

Her yıl yoğun ilgi gören Dedeler ve Neneler 2. Bahar Koşusu’na bu sene de 2 binin üzerinde başvuru yapıldı. Yaşı geçkin ama gönlü genç dede ve neneler ikinci balarlarına koşarak hem spor yapmanın önemli olduğu mesajı verecek hem de umre, kaplıca tatili, şehir dışı gezisi ve sürpriz hediyeler kazanacak. Koşunun ardından Ayyıldız Mahallesi Özgürlük Parkı’nda er meydanına çıkacak olan 300’ün üzerinde pehlivan, ata sporu güreşle bahar şenliğini sürdürecek.

Ata sporunu ilçede yaşatıp, dede ve neneleri sporla buluşturan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Spor sağlıktır diyoruz. Cumartesi günü hep birlikte Osman Bey Caddesi’nde buluşup Özgürlük Parkımıza yürüyeceğiz. 20 Mayıs’ta tüm Ankaralıları etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

20 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Osman Bey Caddesi’nden Dedeler ve Neneler Koşusu ile başlayacak olan 2. Bahar Şenliği, Ayyıldız Mahallesi Özgürlük Parkı’nda yağlı pehlivan güreşleriyle devam edecek.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşünün 21 Mayıs'ta yapılması planlanıyor25 Nisan 2017 Salı 11:50
  • Allah Resulü öylesine güzel bir yaşam sürdü ki hepimize örnek oldu21 Nisan 2017 Cuma 12:03
  • Pursaklar Saray Mahallesindeki Atatürk Parkı içerisine modern düğün salonu ve çay bahçesi20 Nisan 2017 Perşembe 11:54
  • Nezaket Okulunda miniklere kitap ve kütüphane sevgisi küçük yaşta aşılanıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 11:39
  • ​Pursaklar her seçimde olduğu gibi 16 Nisan referandumunda da birinciliğini korudu17 Nisan 2017 Pazartesi 12:10
  • Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Halep’in Çobanbey kasabasındaki 150 okula kırtasiye malzemesi ve yazı tahtası gönderdi13 Nisan 2017 Perşembe 10:52
  • Pursaklar Belediyesi personellerine “Etkili iletişim ve beden dili” eğitimi verildi06 Nisan 2017 Perşembe 11:59
  • Pursaklar Belediyesi SGK’ya borcunun olmamasından dolayı teşekkür plaketi aldı06 Nisan 2017 Perşembe 11:39
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla okuduğu şiirler gençler tarafından seslendirildi05 Nisan 2017 Çarşamba 11:50
  • Pursaklar'da Madde Bağımlılığı Bilinçlendirme Semineri düzenlendi27 Mart 2017 Pazartesi 12:04
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim