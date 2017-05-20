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Pursaklar 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başpehlivan Servet Bulut oldu

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Pursaklar 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başpehlivan Servet Bulut oldu
Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin dördüncüsünde er meydanına çıkan pehlivanlar kıyasıya güreşti. Günün şampiyonu ise Başpehlivan Servet Bulut oldu.

Ata sporu olan yağlı güreşlere sahip çıkan ve bunu Pursaklar’da yaşatan Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 3’e yakın pehlivanı Pursaklar halkı ile buluşturdu. Ayyıldız Özgürlük Parkı’nda yapılan 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne Kaymakam İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Puursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu, Güreş Ağası Hasan Yiğit, bürokratlar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda sporseveri başpehlivan olmak üzere katıldı. Yağlı güreşlerde 18’i başpehlivan olmak 300’e yakın pehlivan er meydanında kol bağladı. Başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük, deste küçük, tozkoparan, ayak boy, teşvik bir, teşvik iki, minik iki ve minik bir kategorisinde kıyasıya yarıştılar.

Renkli ve kıyasıya bir mücadele izleyen Pursaklar halkı gün boyu doyasıya eğlendi. Güreşlerin devam ettiği anda yapılan güreş ağalığı ihalesi 400 bin TL ile geçen yılın güreş ağası Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Yiğit’te kaldı. Dereceye girenleri tebrik edip madalyalarını takan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bizler ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerimizi geleneksel hale getirip ilçemizde yaşatıyoruz. Güreşlere katılan pehlivanlarımızı, sporseverlerimize ve bizlere destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum” dedi. 

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