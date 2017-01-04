Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı

Pursaklar Belediyesi’nin ilçede üst üste hayata geçirdiği projelerden biri olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı.

İç tasarımına başlanılan sağlık tesisi yakın bir tarihte hizmete açılacak.

Pursaklar Belediyesi 2016 yılında proje üstüne proje hayata geçirerek ilçeyi şantiyeye çevirdi. Sağlıktan spora, sosyal tesisten kültür merkezlerine birçok alanda yatırım yapan Pursaklar Belediyesi, ilçenin büyük ihtiyaçlarından biri olan Fatih Mahallesi’ndeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini kısa sürede tamamladı. Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından Türk mimarisi esas alınarak hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Soğuk havaya rağmen çalışmalarına devam eden yüklenici firma, sağlık tesisini en kısa sürede tamamlamak için kış mevsiminde de mesai yaptı. Çalışmaları yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin inşaatı çok hızlı ilerledi. Büyük bir özveri ile çalışan işçi kardeşlerimize ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Kaba inşaatı biten bu sağlık tesisimizin iç tasarımları ve eksikleri de tamamlandıktan sonra hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

İlçe halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan ve 3 katlı olarak inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin detayları şöyle: 20 hekimlik diş kliniği, 4 adet aile hekimliği kliniği, röntgen odası, emzirme odası, çocuk bakım odası, arşiv, yemekhane, bay-bayan mescit ve lavabolar yer alıyor. Pursaklar Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı bu sağlık tesisi kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacak.