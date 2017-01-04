  • BIST 76.779
  • Altın 133,977
  • Dolar 3,5802
  • Euro 3,7365
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 6 °C

Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı

»
Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı
Pursaklar Belediyesi’nin ilçede üst üste hayata geçirdiği projelerden biri olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı.

İç tasarımına başlanılan sağlık tesisi yakın bir tarihte hizmete açılacak.

Pursaklar Belediyesi 2016 yılında proje üstüne proje hayata geçirerek ilçeyi şantiyeye çevirdi. Sağlıktan spora, sosyal tesisten kültür merkezlerine birçok alanda yatırım yapan Pursaklar Belediyesi, ilçenin büyük ihtiyaçlarından biri olan Fatih Mahallesi’ndeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini kısa sürede tamamladı. Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından Türk mimarisi esas alınarak hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Soğuk havaya rağmen çalışmalarına devam eden yüklenici firma, sağlık tesisini en kısa sürede tamamlamak için kış mevsiminde de mesai yaptı. Çalışmaları yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin inşaatı çok hızlı ilerledi. Büyük bir özveri ile çalışan işçi kardeşlerimize ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Kaba inşaatı biten bu sağlık tesisimizin iç tasarımları ve eksikleri de tamamlandıktan sonra hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

İlçe halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan ve 3 katlı olarak inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin detayları şöyle: 20 hekimlik diş kliniği, 4 adet aile hekimliği kliniği, röntgen odası, emzirme odası, çocuk bakım odası, arşiv, yemekhane, bay-bayan mescit ve lavabolar yer alıyor. Pursaklar Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı bu sağlık tesisi kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacak. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimize Mektuplar” etkinliğinin ödül töreni Pursaklar'da yapıldı22 Aralık 2016 Perşembe 15:14
  • Pursaklar Belediyesi’nin başlatmış olduğu “Halep Üşüyor” yardım kampanyası çığ gibi büyüyor22 Aralık 2016 Perşembe 14:31
  • Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Nezaket Okulu öğrencileri polis merkez amirliğine moral ziyaretinde bulundu20 Aralık 2016 Salı 11:43
  • Pursaklar'da Uyuşturucuyla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturuldu17 Aralık 2016 Cumartesi 09:38
  • Pursaklar'da 500 dolar bozduran nişanlı çiftlerin nikahları ücretsiz kıyılacak13 Aralık 2016 Salı 11:43
  • ​Pursaklar Belediyesi Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı12 Aralık 2016 Pazartesi 20:15
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımına “Yılın Alkışı Hak Eden Voleybol Takımı Ödülü” layık görüldü10 Aralık 2016 Cumartesi 17:30
  • Pursaklar Nezaket Okulları takdir toplamaya devam ediyor03 Aralık 2016 Cumartesi 15:32
  • Pursaklar’ın ilk hastanesi olan 75 yataklı tam teşekküllü Dr. Bayram Öztürk Hastanesi Yavuz Bulvarı üzerinde hizmete başladı02 Aralık 2016 Cuma 14:02
  • Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor29 Kasım 2016 Salı 11:48
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim