Pursaklar Anaokulu öğrencileri'nden Tebessüm Çarşısı’na anlamlı destek

Pursaklar Anaokulu öğrencileri duyarlı bir davranış sergileyerek almış oldukları kışlık çorapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı’na bağışladı.

Kış mevsiminde kendi akranlarından ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen Pursaklar Anaokulu öğrencileri örnek bir davranış sergiledi. Biriktirdikleri harçlıklardan yüzlerce çift çorap alıp Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ’na bağışlayan minikler, “Hep birlikte tebessüm ettirmek istedik. Tebessüm Çarşısı’ndan bu malzemeleri ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza ulaştırmalarını rica ediyoruz” diyerek çorap kolilerini teslim etti.

Okul idaresi ve öğretmenleriyle birlikte Tebessüm Çarşısı’nı ziyaret eden Pursaklar Anaokulu öğrencilerine teşekkür edip çorapları teslim alan Tebessüm Çarşısı Yöneticisi Selçuk Oflaz “Bu duyarlı davranıştan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.