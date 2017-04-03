Pursaklar Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evlerinde açılan İşaret Dili Kursunu başarıyla tamamlayan 25 kadın daha sertifika aldı

Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evleri, işaret dili kursundaki üçüncü mezunlarını verdi. Pursaklar'da geçen yıl açılan kursa çok sayıda hanım başvuru yaptı.

2017’de de yoğun ilgi gören İşaret Dili Kursunda 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan 25kadın kursiyer emeklerinin meyvesini alarak sertifika sahibi oldu. Sertifika törenini ise kahvaltılı bir programla kutladı.

Alınan bu sertifikalar hanımlar için yeni iş imkânı sunacak. Hem eğitim kalitesini arttırmak hem de hanımları meslek sahibi yapmak için kolları sıvayan Pursaklar Belediyesi, 5 ayrı mahallede kadınlara yönelik sağlık, spor, eğitim, kültür, sanat ve meslek kursu alanında hizmetlerini sürdürüyor.