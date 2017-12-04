  • BIST 104.636
  • Altın 159,984
  • Dolar 3,9040
  • Euro 4,6295
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 3 Aralı Dünya Engelliler Günü Özel programına katıldı

»
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 3 Aralı Dünya Engelliler Günü Özel programına katıldı
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 3 Aralı Dünya Engelliler Günü Özel programında engelli vatandaşlarla bir araya gelip onları yemekte ağırladı.

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı’nın birlikte organize ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Özel programında ilçedeki engelli vatandaşlar yemekte ağırlandı. Pursaklar Mehmet Akif Ersoy Tesislerindeki Özler Restoranda engellileri ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Engelsiz bir dünya için durmadan çalışacağız” diyerek engellilerin gününü kutladı.

Programa Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı ve çok sayıda kişi katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı engelliler günün kutlayarak vatandaşlarla yakından ilgilendi. Programın sonunda Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehteran Takımı’nın eşliğinde mini bir konser verildi. Engellileri yalnız bırakmayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin hemşerileriyle yakından ilgilenip taleplerini dinledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Puresder tarafından, Esnaflarla İstişare Toplantısı'nın ikincisi düzenlendi23 Kasım 2017 Perşembe 12:34
  • ​Pursaklar Peçenek Mahallesi’nde inşa edilen Ahmet Müşerref Muhtaroğlu İlkokulu ve Ortaokulu geniş bir katılımla hizmete açıldı22 Kasım 2017 Çarşamba 12:09
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son üç hafta oynadığı maçları kazanarak galibiyet serisine devam etti21 Kasım 2017 Salı 10:18
  • Saray Atatürk Parkı içerisinde bulunan modern düğün salonu tamamlandı20 Kasım 2017 Pazartesi 13:41
  • Pursaklar Belediyesi Sporcusu Raziye Dayanç, Balkan 3’üncüsü oldu15 Kasım 2017 Çarşamba 10:49
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Gümüşhane Gençlerbirliği’ni 3-1, Samsun Büyükşehir’i ise 3-2 mağlup etti15 Kasım 2017 Çarşamba 10:12
  • Pursaklar Belediyesi Merkez Dede Torun Evi’nde sağlık semineri düzenlendi14 Kasım 2017 Salı 10:25
  • Pursaklarlı hanımlar Dr. Feridun Kunak'tan sağlıklı yaşamın sırlarını öğrendi13 Kasım 2017 Pazartesi 11:15
  • Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79’uncu yıldönümünde Pursaklar'da anıldı10 Kasım 2017 Cuma 11:27
  • Ekim ayında Pursaklar genelinde 217 aile ziyaret edilerek ‘Hoş Geldin Küçük Hemşerim’ hediyesi verildi10 Kasım 2017 Cuma 11:15
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim