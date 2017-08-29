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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin: 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun

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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin: 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlükten taviz vermeyeceğinin en büyük göstergesinin 30 Ağustos Zaferi olduğunu söyledi.

Tarih boyunca özgür yaşayan Türk milletinin esareti, baskıyı kabul etmeyerek, bin yıldır yaşadığı bu toprakları aziz şehitlerin kanlarıyla, canlarıyla geri aldığını belirten Başkan Çetin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın cesaret ve kahramanlık örneği olduğunu vurguladı.

1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu kapılarında Türk milletinin elde ettiği zafer ile başlayıp 30 Ağustos 1922’de taçlanan kurtuluş destanın dünya tarafından saygıyla kabullenildiğini kaydeden Çetin, mesajını şöyle sürdürdü:

“Dönemin şartlarını düşündüğümüzde bin bir türlü zorluklarla karşılaşan kahraman Türk milleti, imkansızlıklar içerisinde, büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği göstererek kurtuluş destanımızı yazmıştır. Ortak irade, sarsılmaz ruh hali, bağlı olunan değerler, özgürlük ve bağımsızlık inancı, Türk milletinin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini göstermiştir.

Bizler de böyle bir ecdadın mirasçıları olarak bugün aynı azim, kararlılık ve ruh haliyle kardeşliğimizi, birliğimizi pekiştirerek ülkemizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımalıyız. 30 Ağustos Zaferi’nden ders çıkarmalıyız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum.”

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