Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ayyıldız, Hüma Sultan, Saray ve Altınova Hanım Evlerini ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin belediyenin hanım evlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kursiyerler sohbet eden Başkan Çetin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hanımlar ın yapmış olduğu el işi, yağlı boya, dikiş nakış, bilgisayar çalışmalarını dikkatle inceleyen Çetin “ Hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atmışlar.

Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Belediyemizin birbirinden güzel hanım evlerinden tüm hemşerilerimizin yararlanmasını istiyoruz” dedi. Pursaklar Belediyesi’nin kadınlar için bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan, yapılan çalışmalar hakkında hemşerilerini bilgilendirip, Nezaket Okullarında geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerinin yetişmesinin önemini vurguladı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in ziyaretinden memnun kalan hanımlar, Başkan Çetin’e teşekkür etti.