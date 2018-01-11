  • BIST 114.174
  • Altın 160,623
  • Dolar 3,7919
  • Euro 4,5247
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 8 °C

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ayyıldız, Hüma Sultan, Saray ve Altınova Hanım Evlerini ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi

»
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ayyıldız, Hüma Sultan, Saray ve Altınova Hanım Evlerini ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin belediyenin hanım evlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kursiyerler sohbet eden Başkan Çetin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hanımların yapmış olduğu el işi, yağlı boya, dikiş nakış, bilgisayar çalışmalarını dikkatle inceleyen Çetin “Hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atmışlar.

Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Belediyemizin birbirinden güzel hanım evlerinden tüm hemşerilerimizin yararlanmasını istiyoruz” dedi. Pursaklar Belediyesi’nin kadınlar için bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan, yapılan çalışmalar hakkında hemşerilerini bilgilendirip, Nezaket Okullarında geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerinin yetişmesinin önemini vurguladı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in ziyaretinden memnun kalan hanımlar, Başkan Çetin’e teşekkür etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret etti02 Ocak 2018 Salı 09:40
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri çocukların yüzünü güldürdü30 Aralık 2017 Cumartesi 12:47
  • Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımına destek vermek, kadın emeğini görünür kılmak üzere alışveriş merkezlerinde stantlar açtı27 Aralık 2017 Çarşamba 12:31
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI, “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE” EĞİTİMİ VERDİ21 Aralık 2017 Perşembe 10:55
  • “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ne 18 yaşını geçmiş tüm kadınlar davetli20 Aralık 2017 Çarşamba 12:02
  • BELMEK'LER EL EMEĞİ GÖZ NURU GELENEKLERİ ÖĞRENMEK İSTEYEN KURSİYERLERLE DOLUP TAŞIYOR20 Aralık 2017 Çarşamba 11:23
  • Kahramankazan Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK) kuruldu19 Aralık 2017 Salı 12:57
  • Mamak Belediyesi’nin Mamaklı kadınların hizmetine sunduğu 14 aile merkezinden 9 yılda toplam 17 bin kişi faydalandı19 Aralık 2017 Salı 11:18
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANIM LOKALLERİ 2018 YILI KAYITLARI BAŞLADI…19 Aralık 2017 Salı 10:52
  • Kahramankazanlılar Satı Kadın’ı unutmadı05 Aralık 2017 Salı 11:51
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim