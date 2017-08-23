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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin Azerbaycan’a iade-i ziyarette bulundu

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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin Azerbaycan’a iade-i ziyarette bulundu
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Azerbaycan’a yaptığı iade-i ziyarette “Türkiye ve Pursaklar her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır” mesajı verdi.

Başkan Çetin’in ziyaretinden memnun kalan Azerbaycan halkı ve siyasetçiler, Pursaklar’a teşekkür etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin, EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren ve beraberindeki heyet Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Çetin ve heyetini karşılayan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek “Azerbaycan halkı Türkiye’ye ve Pursaklar’a teşekkür ediyor” dedi. Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de Türk Şehitliği, Kuba Soykırımı mezarlığının da aralarında bulunduğu bir dizi görüşme ve ziyarette bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Bizler bir milletin evlatlarıyız” mesajı vererek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağını hatırlattı. Bakü’de düzenlenen “Azerbaycan ve Türkiye Hakikatlerinin Yayılmasında Aydınların Rolü” konferansına da katılan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türk halkı, Türkiye ve Pursaklar her zaman Azeri kardeşlerimizin yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman Azerbaycan’ın hakkını, hukukunu savunuyor. Hemşerilerimizin selamını sizlere getirdim. İki kardeş ülkenin önemli projeleri var. Batı’nın bütün gayreti bunları engellemektir. Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimizdir, Azerbaycan’ın üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Hep birlikte daha güçlü bir şekilde Türkiye ve Azerbaycan hakikatlerini dünyaya anlatacağız.” Pursaklar Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Çetin, Pursaklar’da açılan ve adını Karabağ koydukları park ile Karabağ’ı unutturmayacaklarını kaydetti.

“Duyarlı Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Azerbaycan için büyük duyarlılık göstererek iade-i ziyarette bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, basına yaptığı açıklamada övgü ile bahsederek şunları söyledi: “Pursaklar’ın değerli Belediye Başkanı Selçuk Bey’e teşekkür ediyorum. Pursaklar’da bir arazide park yapıp adını Karabağ Parkı olarak belirlediler. Karabağ’ımızın adını orada yaşatıyorlar. Bu duyarlılığı gösterdikleri için bizler kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva geçtiğimiz aylarda Pursaklar’daki Karabağ Parkı’nın açılışına ve belediyenin düzenlemiş olduğu konferanslara katılmıştı.

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