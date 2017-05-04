Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde Ankara’da 1 inci oldu

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ORC Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde Ankara’da 1 inci oldu.

ORC Araştırma Şirketi tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen bağımsız anket çalışmasının sonuçları kamuoyunu açıklandı. Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye BaşkanlarıMayıs ayı anketinde Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yüzde 60,7’lik başarı oranı ile Başkent Ankara’da 1’inci olurken, Türkiye genelinde ise 4’üncü sıraya yerleşti.

Türkiye genelinde en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanlarının son iki ayda gösterdikleri performansa göre yapılan araştırmada yüzde 55’in üzerindeki oranlara sahip belediye başkanları listede yer aldı. Pursaklar’da hayata geçirdiği projeler ve yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran Selçuk Çetin, “Hemşerilerimizin takdirini kazanmak, örnek gösterilen hizmetlere imza atmak ve millete hizmetkar olmak bizim için önemlidir” sözleriyle anket sonuçlarını değerlendirip araştırma şirketinin anketine katılarak kanaatlerini belirtenlere teşekkür etti.

Pursaklar’da hizmetlerin artarak devam ettiğini belirten Başkan, bundan sonraki süreçte de zirveye talip olduğunu kaydetti.