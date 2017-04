Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Halep’in Çobanbey kasabasındaki 150 okula kırtasiye malzemesi ve yazı tahtası gönderdi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin sınırları aşan yardım eliyle Halep’in Çobanbey kasabasındaki 150 okula kırtasiye malzemesi ve yazı tahtası göndererek çocukların yüzünü güldürdü.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte çığır açan Pursaklar Belediyesi bu hizmetlerini sınır ötesine taşıdı. 2004’ten beri “Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden” projesini yürüten Pursaklar Belediyesi her yıl 25 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz olarak kırtasiye paketi dağıtıyor. Kamuoyunun takdirini kazanan bu hizmetler, yıllardır Suriye’deki iç savaşın en büyük mağdurları olan Çobanbeyli çocuklara da ulaştı. Halep ve Çobanbey’deki 150 okula kırtasiye ve yazı tahtası gönderen Purskalar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, savaşın mağduru olan çocukların yüzünü güldürüp eğitimlerine katkı sundu. Okulların ve camilerin fiziki ihtiyaçlarını karşılamak için de Pursaklar Belediyesi aracılığıyla malzeme gönderen Başkan Çetin “Türkiye ve Türk milleti her zaman mazlumların yanında olmuştur. Pursaklar halkı bugüne kadar 36 TIR yardım malzemesi ile Suriyeli mazlum ve mağdurların yanında oldu. Bizler de Pursaklar Belediyesi olarak oradaki yavrularımızın eğitimlerine devam edebilmeleri, kardeşlerimizin ibadetlerini yapabilmeleri için okulların, camilerin ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Çocukların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Pursaklar’ın duası ve desteği her zaman oradaki kardeşlerimizle” dedi.

Gönderilen kırtasiye malzemeleri, yazı tahtaları ve fiziki ihtiyaçları karşılayacak malzemeler Çobanbey’e ulaştırıldı. Çobanbeyli çocuklar sevinçlerini “Teşekkürler Selçuk Çetin Hocam, Allah Türk milletine zeval vermesin” yazarak teşekkürlerini iletti.