Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pazar esnafına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pazar esnafını ziyaret ederek 16 Nisan’daki referandum için destek isteyip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.

Başkan Çetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kapı kapı anlatarak ilçe sakinlerinden ‘evet’ desteği istiyor. Referandum turları kapsamında ilçedeki Ayyıldız, Salı, Cumartesi, Altınova, Pazartesi, Çarşamba pazarlarını da ziyaret eden Başkan, anayasa değişikliği hakkında esnafı bilgilendirdi. Yapılacak olan referandumun kişiler için değil Türkiye için olduğunu söyleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Yeni sistem kişiler için değil güçlü Türkiye için yapılıyor. Güçlü Türkiye’yi istemeyen Avrupa’nın anti demokratik uygulamalarını da görüyorsunuz. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri de bu yeni sistemden rahatsız. Bunlara en güzel cevabı 16 Nisan’da sandıkları ‘evet’lerle doldurarak vermemiz gerekiyor” dedi.

Esnafın taleplerini de dinleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, edilen teklifleri geri çevirmeyip esnafınla aynı sofrayı paylaşarak birlikte yemek yedi. Başkan Çetin’in her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Pazar esnafı ziyaretlerden dolayı teşekkür edip 16 Nisan’da ‘evet’ desteği vereceklerini açıkladı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu ve partililer de eşlik etti.