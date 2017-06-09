Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde şehit aileleri ile gazileri için iftar yemeği verildi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, verdiği 500 kişilik ikinci iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler, belediye meclis üyeleri ve Saray Sevgi Evlerindeki gençleri ağırlayıp birlikte oruç açtı.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki iftar programına Kaymakam İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin , şehit aileleri, gaziler, belediye meclis üyeleri ve aileleri, belediye başkan yardımcıları ve Saray Sevgi Evlerindeki gençler katıldı. Hemşerilerini iftar sofralarında ağırlamaya devam eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin misafirleriyle yakından ilgilenip iftarını çocuklar ve gazilerle açtı.