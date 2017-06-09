Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde şehit aileleri ile gazileri için iftar yemeği verildi

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki iftar programına Kaymakam İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, şehit aileleri, gaziler, belediye meclis üyeleri ve aileleri, belediye başkan yardımcıları ve Saray Sevgi Evlerindeki gençler katıldı. Hemşerilerini iftar sofralarında ağırlamaya devam eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin misafirleriyle yakından ilgilenip iftarını çocuklar ve gazilerle açtı.
Kur’an tilaveti ile başlayan programda hoş geldiniz konuşması yapan Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbime hamd ediyorum ki bu güzel akşamda sizlerle birlikte iftar etmeyi bizlere nasip eyledi. Vatanımızın bağımsızlığı, ülkemizin güvenliği ve bizlerin huzuru için binlerce şehit verdik. Rabbim aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. 500 kişinin katıldığı iftar programı Fasl-ı Muhabbet grubunun söylediği ilahiler ile son buldu.
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