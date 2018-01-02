Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret etti

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyesi bir grup kadın, Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi ’ni ziyaret eten kadınlar, huzurevi müdavimleriyle keyifli bir gün geçirdi. Huzurevi sakinleriyle birlikte sohbet edip çeşitli aktivite yapan kadınlar, hazırlamış olduğu hediyeleri de yaşlılara hediye edip ihtiyarların gönlünü aldı.