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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret etti

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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret etti
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyesi bir grup kadın, Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi’ni ziyaret eten kadınlar, huzurevi müdavimleriyle keyifli bir gün geçirdi. Huzurevi sakinleriyle birlikte sohbet edip çeşitli aktivite yapan kadınlar, hazırlamış olduğu hediyeleri de yaşlılara hediye edip ihtiyarların gönlünü aldı.

Huzurevi sakinleri, bu tür ziyaretlerin kendilerine iyi geldiğini belirterek, “Pursaklar Belediye Başkanımıza ve ziyareti gerçekleştiren hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bu tür ziyaretler bize çok iyi geliyor. Her hafta gelmelerini istiyoruz” dedi.

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