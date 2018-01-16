Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyelerine organ bağışı hakkında bilgiler verildi

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyelerine Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Sözen ve Organ Nakli Koordinatörü Fadime Yaşar tarafından organ bağışının önemi anlatıldı.

Pursaklar Belediyesi hanım evlerinde kadınlara yönelik hizmetler her geçen gün artıyor. Eğitimden kültüre, sağlıktan spora birçok alanda hizmet alan Pursaklarlı kadınlar tebessüm ediyor. Meslek edindirme kursları, spor, eğitim, kültür sanat hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanında da diyetisyen hizmeti alan kadınlara düzenli aralıklarla sağlık seminerleri düzenleniyor.