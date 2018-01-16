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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyelerine organ bağışı hakkında bilgiler verildi

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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyelerine organ bağışı hakkında bilgiler verildi
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyelerine Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Sözen ve Organ Nakli Koordinatörü Fadime Yaşar tarafından organ bağışının önemi anlatıldı.

Pursaklar Belediyesi hanım evlerinde kadınlara yönelik hizmetler her geçen gün artıyor. Eğitimden kültüre, sağlıktan spora birçok alanda hizmet alan Pursaklarlı kadınlar tebessüm ediyor. Meslek edindirme kursları, spor, eğitim, kültür sanat hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanında da diyetisyen hizmeti alan kadınlara düzenli aralıklarla sağlık seminerleri düzenleniyor.

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi​'nde yapılan Organ Bağışının Önemi konulu seminerde konuşan Gazi Üniversitesi Transplantasyon Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Sözen ve Organ Nakli Koordinatörü Fadime Yaşar, organ nakli konusunda hanımları bilgilendirdi. Organ bağışının önemli olduğunu vurgulayan konuşmacılar halk arasında yanlış bilinen konular hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi. Kadınların sorularını da cevaplandıran doktorlar, “Organ Bağışı Hayat Kurtarır” mesajı verdi. Programın sonunda 3 kadın organ bağışında bulundu.

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