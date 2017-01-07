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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde 136 saatlik Arapça kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldılar

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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde 136 saatlik Arapça kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldılar
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evindeki çok sayıda kadın eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Arapça sertifikası aldı.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde 136 saatlik Arapça kursuna katılan kadınlar emeklerinin karşılığını aldı. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar mezuniyet ötreni düzenledi. Düzenlenen mini bir törenle sertifika alan kursiyerler, yeni bir dil öğrenmenin mutluğu içinde oldukların belirterek “Hanım evlerinde İngilizce, Arapça, Osmanlıca gibi çok sayıda dil kursu il kendimizi geliştiriyoruz.

Bizlere bu imkânı sunan Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını ifade etti. Eğitimden kültüre, sağlıktan spora birçok alanda hizmet veren Pursaklar Belediyesi hanım evleri, bugüne kadar binlerce kadına mesleki eğitim vererek sertifika sahibi yaptı. 

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