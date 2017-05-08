Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde açılan kurslarla mesleki eğitimlerini devam ettiren kadınlar, katıldıkları kültür gezileriyle de Türkiye’nin güzelliklerini yerinde görüp öğreniyor.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız, Hüma Sultan, Saray ve Altınova Hanım Evleri ilçe sakinlerine mutlu yaşam sunmaya devam ediyor. Birbirinden önemli kursun yer aldığı hanım evlerinde kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kadınlar sağlıklı ve mutlu yaşam sürüyor. Arapça, Osmanlıca, İngilizce, diksiyon, bilgisayar, tezhip, nakış, ebru gibi çok sayıda kursun verildiği hanım evlerinde kadınlar mesleki eğitimlerini devam ettirerek MEB onaylı sertifika alıp meslek sahibi oluyor.

Bir taraftan da kültür gezilerine katılan kadınlar, Türkiye’nin güzelliklerini yerinde görme imkanı buluyor. Bu kapsamda Ayyıldız Hanım Evinde devam eden A2 Arapça Kursunu başarıla ile tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. Kültür gezileri kapsamında ise Konya ve Afyon’u ziyaret eden hanımlar buraların tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini yerinde görüp öğrendi.

Belediyenin sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendiren Pursaklarlı kadınlar, her geçen gün hayatlarında sağlık ve mutluluğu arttırıyor.