Pursaklar Belediyesi Ayyıldız, Saray ve Altınova Hanım Evlerinde düzenlenen seminerde öfke kontrolü masaya yatırıldı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız, Saray ve Altınova Hanım Evlerinde “Öfke Kontrolü” konulu bir seminer düzenlendi.

Uzmanlar, doğal bir duygu olan öfkenin, şiddet anlamına gelmediğini vurguladı.

Psikolog Beyzanur Yıldız’ın konuşmacı olduğu seminere çok sayıda hanım katıldı. Psikolog Beyzanur Yıldız, yaptığı sunumda öfke ile şiddetin aynı olmadığını belirtti. Öfkenin doğal bir duygu olduğunu ifade eden Yıldız, “Öfkelenmek şiddetle aynı anlama gelmemelidir. Duygularınızı açıkça ifade edebiliyor ve sorumluluklarınızı biliyorsanız, olumsuz duygularınızı da karşı tarafa sağlıklı bir şekilde aktarabilirsiniz” dedi.