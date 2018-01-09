Pursaklar Belediyesi Ayyıldız, Saray ve Altınova Hanım Evlerinde düzenlenen seminerde öfke kontrolü masaya yatırıldı

Uzmanlar, doğal bir duygu olan öfkenin, şiddet anlamına gelmediğini vurguladı.
Psikolog Beyzanur Yıldız’ın konuşmacı olduğu seminere çok sayıda hanım katıldı. Psikolog Beyzanur Yıldız, yaptığı sunumda öfke ile şiddetin aynı olmadığını belirtti. Öfkenin doğal bir duygu olduğunu ifade eden Yıldız, “Öfkelenmek şiddetle aynı anlama gelmemelidir. Duygularınızı açıkça ifade edebiliyor ve sorumluluklarınızı biliyorsanız, olumsuz duygularınızı da karşı tarafa sağlıklı bir şekilde aktarabilirsiniz” dedi.
Öfke kontrolünü sağlamanın yollarını da anlatan Beyzanur Yıldız, öfkenin altında yatan gerçek düşüncenin tespit edilmesi, bulunulan ortamın terk edilmesi, dikkatin başka şeylere çevrilmesi, rahatlama ve farkındalık oluşturmak, soğukkanlı ve sakin davranmanın önemli olduğunu kaydetti. Öfke ve hastalıklar, vücuttaki etkileri, öfkeyi kontrol etme şekilleri, tedavi yöntemleri ele alınıp çözüm önerileri sunuldu.
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