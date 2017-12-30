  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri çocukların yüzünü güldürdü

»
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri çocukların yüzünü güldürdü
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Hastalıkları Turgut Özal Polikliniğindeki çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi, Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri “Evde Çocuk Bakımı” kursu öğretmenleri Çiğdem Kutlu ve  Emine Özdemir rehberliğindeki kursiyerler Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Turgut Özal Polikliniğinde tedavi gören 45 çocuğu ziyaret etti. Nastanede 8 ayrı ülkeden çocukların tedavi edildiği bilgisini veren Başhekim Yardımcısı Atikullah Ghıasee, “Birçok ülkeden hasta var ve bunlar ihtiyaç sahibi. Türk milletinin ve Türkiye’nin yardımseverliği, merhameti çok büyük. Burada buna sürekli şahit oluyoruz.

Yardımlar için herkese teşekkür ediyorum” dedi. Hastane görevlileriyle birlikte poliklinikteki çocukları ziyaret eden Pursaklar Belediyesi hanım evleri üyeleri, aldıkları oyuncakları, kitapları, kalemleri, boyaları ve ihtiyaç malzemelerini çocuklara hediye etti. Gece gündüz çocuklara refakat eden anneleri de unutmayan Pursaklarlı kadınlar, aldıkları giysileri ve hijyen malzemeleriyle de annelerin yüzünü güldürdü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi’nin Mamaklı kadınların hizmetine sunduğu 14 aile merkezinden 9 yılda toplam 17 bin kişi faydalandı19 Aralık 2017 Salı 11:18
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANIM LOKALLERİ 2018 YILI KAYITLARI BAŞLADI…19 Aralık 2017 Salı 10:52
  • Kahramankazanlılar Satı Kadın’ı unutmadı05 Aralık 2017 Salı 11:51
  • TÜRK KADININA HAK ETTİĞİ DEĞER SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLEREK GÖSTERİLMİŞTİR04 Aralık 2017 Pazartesi 15:52
  • Altınova Hanım Evi üyelerine “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 12:09
  • Dr. Gökçen Erdoğan, İlişkilerin Temel Taşı “Sağlıklı İletişim” seminerinde Yenimahallelilerle buluştu01 Aralık 2017 Cuma 11:44
  • Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi’nde kalan kadınlar gelecekleri için örüyor, dikiyor, takı yapıyor28 Kasım 2017 Salı 12:28
  • Hüma Sultan Hanım Evi'nde okuma yazma kursu ile işaret dili kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldılar28 Kasım 2017 Salı 12:12
  • Mamak Belediyesi’nin kadınların eğitimi alanındaki kalbi haline gelen aile merkezlerinde eğitimler aralıksız devam ediyor24 Kasım 2017 Cuma 11:45
  • Kadın Danışma ve Sığınma Merkezi şiddete uğrayan ve uğrama riski olan kadınların yanında20 Kasım 2017 Pazartesi 11:36
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim