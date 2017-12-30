Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri çocukların yüzünü güldürdü

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Hastalıkları Turgut Özal Polikliniğindeki çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi , Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri “Evde Çocuk Bakımı” kursu öğretmenleri Çiğdem Kutlu ve Emine Özdemir rehberliğindeki kursiyerler Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Turgut Özal Polikliniğinde tedavi gören 45 çocuğu ziyaret etti. Nastanede 8 ayrı ülkeden çocukların tedavi edildiği bilgisini veren Başhekim Yardımcısı Atikullah Ghıasee, “Birçok ülkeden hasta var ve bunlar ihtiyaç sahibi. Türk milletinin ve Türkiye’nin yardımseverliği, merhameti çok büyük. Burada buna sürekli şahit oluyoruz.

Yardımlar için herkese teşekkür ediyorum” dedi. Hastane görevlileriyle birlikte poliklinikteki çocukları ziyaret eden Pursaklar Belediyesi hanım evleri üyeleri, aldıkları oyuncakları, kitapları, kalemleri, boyaları ve ihtiyaç malzemelerini çocuklara hediye etti. Gece gündüz çocuklara refakat eden anneleri de unutmayan Pursaklarlı kadınlar, aldıkları giysileri ve hijyen malzemeleriyle de annelerin yüzünü güldürdü.