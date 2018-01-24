Pursaklar Belediyesi bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek Nezaket Okullarında eğitim gören yüzlerce öğrenciye yarıyıl karnesi verildi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı.
Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kocakuşak ile Nezaket Okulu öğretmenlerinin elinden karnelerini alan minikler ilk defa bu heyecanı yaşadı. Karneleri dağıtan idareci ve öğretmenler, Nezaket Elçilerine başarılar dileyip iyi bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. Heyecanları yüzlerine yansıyan öğrenciler karnelerini alıp tatilin yolunu tuttu. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi verilen Nezaket Okulları geleceğin hanımefendilerini ve beyefendilerini yetiştirmeye devam ediyor.
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