Pursaklar Belediyesi çeyiz yardımında bulunup evelenecek çiftlerin yüzünü güldürdü

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan ve Saray Hanım Evi üyeleri sosyal sorumluluk projelerini geliştirerek çeyiz yardımında bulunup evelenecek çiftlerin yüzünü güldürdü.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi ve Saray Hanım Evi üyeleri güçlerini birleştirip evlenecek olan genç çiftin çeyizini dizdi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Pursaklar ’da ikamet eden ihtiyaç sahipleri ne sürekli yardım eli uzatan Tebessüm Çarşısı ’nın yanı sıra hanım evleri de sorumluluk projeleri ile yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda Saray ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri bir araya gelerek Gülşen T’ye çeyiz yardımında bulundu. Çeyiz eşyalarının yanı sıra yatak odası ve mobilya bağışı da yapılan genç kız, Pursaklar Belediyesi hanım evleri üyelerine teşekkür etti.

Belediyenin kurslarına katılan hanımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalmadık kapı bırakmıyor. Her yıl yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştiren belediyenin Tebessüm Çarşısı ve hanım evleri üyeleri, imkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini tespit edip, onlara yardım eli uzatıyor.