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Pursaklar Belediyesi ekipleri vatandaşa çağrıda bulundu: “Hayvanlara karşı merhametli olun.”

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Pursaklar Belediyesi ekipleri vatandaşa çağrıda bulundu: “Hayvanlara karşı merhametli olun.”
Sosyal medyada “Sirkeli bölgesinde köpek katliamı” yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçen Pursaklar Belediyesi ekipleri vatandaşa çağrıda bulundu: “Hayvanlara karşı merhametli olun.”

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine Pursaklar Sirkeli Mahallesi’nde 18 köpeğin katledildiği bilgisini duyan Pursaklar Belediyesi veterinerlik hekimliği yetkilileri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sirkeli’ye giden ekipler, iddianın sahibi Şehnaz Dokuz ile görüşüp ardından da Yeşilova Mahallesi Muhtarı Numan Ağar’ın bilgisine başvurdu. Mahallede köpeklerin silahlarla sürekli olarak öldürüldüğünün doğru olmadığını ifade eden Muhtar Ağar, konun takipçisi olacağını söyledi.

Yapılan incelemelerde bir köpeğin vurularak öldürüldüğünü tespit eden ekipler, 18 köpeğin öldürüldüğü bilgisinin doğru olmadığını vekonuyla ilgili gerekli araştırmaların yapılacağı bilgisini verdi. Ayrıca bölgedeki köpeklerle yakından ilgilenen belediye personeli, araziye yem bırakıp kendi montunu bir köpeğin üzerine öreterek örnek davranışa imza attı. Yaşamanın her canlının hakkı olduğunu söyleyen Pursaklar Belediyesi yetkilileri “Hayvanlara karşı merhametli olalım” diyerek duyarlılık çağrısı yaptı.

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