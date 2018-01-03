Pursaklar Belediyesi evlendirme memurluğu 2017’de bin 176 çiftin nikâhını kıydı

Belediye Başkanı Selçuk Çetin de bu nikahların birçoğuna katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında vatandaşın hizmetinde olan Pursaklar Belediyesi iyi ve kötü günlerde de halkı yalnız bırakmıyor. 2017’de kıyılan nikâhlarla binin üzerindeki çiftin mutluluğuna ortak olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “İyi ve kötü günde her zaman hemşerilerimizin yanındayız.

Hoş Geldin Küçük Hemşerim, Sünnet Ziyaretleri, hasta ziyaretleri, ev ziyaretleriyle sürekli hemşerilerimle iç içeyiz. Evliliğe adım atan hemşerilerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmak ve onların mutluluğunu paylaşmaya önem veriyoruz. 2017’de çok sayıda genç çiftimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Rabbim hepsine güzel yuvalar, sağlıklı ömürler nasip etsin.” dedi. Yoğun bir yıl geçiren Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2017’de kıydığı bin 176 nikah ile geçen yıla oranla rekor kırdı.