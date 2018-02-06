Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesinde bulunan Salı Pazarına yeni Zabıta Karakolu inşa etti

Pazar esnafının ve vatandaşın güvenliğini sağlamak, pazarların denetimini yapmak ve vatandaşın taleplerine anında çözüm üretmek için gece gündüz görev yapan zabıta ekipleri yeni karakol merkezinde mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Pazar esnafının ve vatandaşın güvenliğini sağlamak, pazarların denetimini yapmak ve vatandaşın taleplerine anında çözüm üretmek için gece gündüz görev yapan zabıta ekipleri yeni karakol merkezinde mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.