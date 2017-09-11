Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü halı sahaların bakım ve onarımlarını yapıyor

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçedeki halı sahaları yenileyerek gençlerin ve çocukların hizmetine sunuyor.

Her fırsatta sporun yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ilçede çok sayıda halı sahayı vatandaşın hizmetine sundu.

Göreve geldiği günden bugüne onlarca halı saha inşa eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Her mahallemizde çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz spor yapsın, sporu yaşam biçimi haline getirsin diye halı sahalar yaptık, yürüyüş yolları yaptık.